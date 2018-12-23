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Prof. Dr. Canan Karatay glutenin neden olduğu 20 hastalığı açıkladı

SAĞLIK HABERLERİ  | 23.12.2018 11:10 | Son Güncelleme

HER türlü hastalığın sebebinin gluten olduğunu söyleyen Prof.

Prof. Dr. Canan Karatay glutenin neden olduğu 20 hastalığı açıkladı

İSTANBUL, (DHA) - HER türlü hastalığın sebebinin gluten olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, " 20 türlü hastalığa neden oluyor,bu bilimsel olarak gösterilmiştir. Çünkü vücuda girdiği zaman dost bakterileri öldürüyor, bağımlılık yapıyor sizi 'koyun' haline getiriyor" dedi.

Glutenin neden olduğu 20 hastalığı tek tek açıklayan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Bunlar; ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı,kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığıdır" diye konuştu.

"MODERN BUĞDAY VE KURU MAYADAN YAPILAN EKMEK ZARARLIDIR"

Ekmek ve unların büyük bir tuzak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karataya, "Modern buğdaydan ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için içinde gluten çok fazladır. İşte o gluten her türlü hastalığın sebebidir" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRSAKLARDAKİ DOST BAKTERİLERİ ÖLDÜRÜYOR"

Glutenin mikrobiyom dengeyi alt üst ettiğini belirten Prof. Dr. Karatay, "Çünkü gluten vücuda girdiği zaman bağırsaklardaki dost bakterileri öldürüyor. Mikrobiyom dediğimiz dengeyi alt üst ediyor, ondan sonra hastalıklar başlıyor, o yüzden ekmek yemeyin diyoruz. Çünkü Türkiye'de çok fazla ekmek ve unlu mamüller tüketiliyor" dedi.

"BROMÜR 2B KANSEROJENDİR"

Fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar olduğunu aktaran Prof. Dr. Karatay, "Gluten beyinde bağımlılık ve bulanıklık yapıyor,ikincisi fabrikalardan gelen unlarda kimyasallar var. Bunlardan en önemlisi de bromür vücuda girdiği zaman iyottun kullanılmasını engeller ve bütün kanserlerin sebebidir. Bromür kansorejen madde olarak kabul edilmiştir. 2B kanserojendir. Özellikle hormon yapan organlarımızda iyoda çok ihtiyaç vardır, bromür bunu engelliyor. Haşimato hastalığı, tiroitte nodüllerin oluşması, Pankreasın, prostatın,bağırsaklarımızdaki hücrelerin bozuk olması bromüre bağlı iyot eksikliğindendir" diye konuştu.

"GLUTEN SİZİ 'KOYUN' HALİNE GETİRİYOR"

Gluten, beyne gittiği zaman bağımlılık yapıyor ve düşünmeyi, muhakeme yapmayı, sorgulamayı önlüyor sizi 'koyun' haline getiriyor.Koyun nedir? Güdülen bir hayvandır. Düşünmez, sorgulamaz ne dersen onu yapar. O halde ne oluyoruz? Hepimiz koyun olduğumuz zaman uzaktan bir kumandayla her türlü yönlendiriliyoruz" ifadelerini kullandı.

"BAĞIRSAKLARIN BOZULMASI DEPRESYON SEBEBİ"

Gluten tahıllarda olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karatay, "Onun için 'tahıl beyin' diyoruz. Ayrıca buğdaydaki lektin çok önemli. Bağırsakları bozuyor, bağırsakların bozulması beyni de etkiliyor. Depresyon ve aksiyete sebebi. Gluten her türlü tahılda var, unda var onun için ekmek yemeyin diyorum" dedi.

Prof. Dr. Canan Karatay glutenin neden olduğu 20 hastalığı açıkladı

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