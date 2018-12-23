Prof. Dr. Canan Karatay glutenin neden olduğu 20 hastalığı açıkladı

İSTANBUL, (DHA) - HER türlü hastalığın sebebinin gluten olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canan Karatay, " 20 türlü hastalığa neden oluyor,bu bilimsel olarak gösterilmiştir. Çünkü vücuda girdiği zaman dost bakterileri öldürüyor, bağımlılık yapıyor sizi 'koyun' haline getiriyor" dedi.

Glutenin neden olduğu 20 hastalığı tek tek açıklayan Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, "Bunlar; ALS, dikkat dağınıklığı, otizm, diyabet, osteopeni, beyin bulanıklığı,kanser, sık sık hastalanma, süt ürünlerinde entolarans, büyüme geriliği, depresyon, mide bağırsak gazı, kısırlık, migren, sık sık düşük yapma, Alzheimer, sık acıkma, Parkinson, burun tıkanıklığıdır" diye konuştu.

"MODERN BUĞDAY VE KURU MAYADAN YAPILAN EKMEK ZARARLIDIR"

Ekmek ve unların büyük bir tuzak olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Karataya, "Modern buğdaydan ve kuru mayayla yapılan ekmek zararlıdır. Modern buğday cüce buğdaydır, hibrittir. Hibrit olduğu için içinde gluten çok fazladır. İşte o gluten her türlü hastalığın sebebidir" ifadelerini kullandı.