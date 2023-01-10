Prof. Dr. Canan Karatay'ın favori karışımı! Hastalıklara karşı zırh gibi koruyor, ömrünüze ömür katıyor

Kışın artış gösteren hastalıklardan korunmak için çeşitli yöntemler aranıyor. Zaman zaman düşen bağışıklık sistemi vücudumuzu hastalıklara açık hale getiriyor. Hastalıklardan korunmak için sağlıklı ve doğal beslenmenin önemi her fırsatta belirtiliyor. Prof. Dr. Canan Karatay, hastalıklardan korunmak için her sabah tükettiği o karışımı açıkladı.

DOĞAL OLANLARI TERCİH EDİN

Kolajenin sağlığımız için çok önemli olduğunu belirten Karatay, yapay olanlar yerine doğal kolajenleri tercih etmemiz gerektiğini söyleyerek evde yaptığı kolajen deposu karışımı paylaştı. "Kelle paça en doğal kolajendir, mineral doludur, kemiğin tüm mineralleri ona geçer. Ben ‘kelle paça’ dediğim zaman insanlar benimle alay ediyor. Etsinler ne yapalım... Kelle paça içemeyenler kemik suyuyla da doğal yoldan kolajen alabilir. Kasaptan kemik alıp onu 3-6 saat arası kaynatıp suyu içilebilir.

ÇOCUKLARA DA İÇİRMEK GEREK

Biz yaz kış her sabah kemik suyu içeriz. Bir kupa dolusu kemik suyuna yarım limon sıkarız. Bir çay kaşığı da kristal kaya tuzu koyarız. Her sabah kahvaltıdan önce onu içeriz. Bu içecek, vücudun hastalıklara karşı direncini, kemikleri, kasları, kas bağlarını güçlendiriyor. Hormonları rahatlatıyor. Antikorlar kemik suyu çorbada, işkembe çorbasında, kelle paça çorbasında bolca var. Çocuklara da bunu içirmek lazım. Kemikleri güçlenir, boyları uzar"

YUMURTAYI FAZLA PİŞİRMEYİN

"Dışarda sağlıklı bir şey yok. Ev yemeği yemek çok önemli. Yapacağınız en basit şey yumurta… Yumurta, süper besindir. En fazla 6 dakika kaynatılmalı, fazla pişirilmemelidir. Yumurta, sarısı ile beraber yenmeli. Beyni geliştiriyor. Özellikle öğrenciler için çok önemli. Hepsini bir arada olmamak üzere, gün içinde 9-10 tane yumurta yenmesinde sakınca yoktur.

KEMİK SUYUNUN FAYDALARI

Yüksek besleyiciliğe sahiptir. Hayvan kemikleri ve bağ dokusu, kolajen adı verilen önemli bir protein içerir ve 1 bardak kemik suyu yaklaşık 9 gram yüksek kaliteli protein sağlayabilir.

Ek olarak kemik suyu, nasıl yapıldığına bağlı olarak kalsiyum, magnezyum ve fosfor gibi çeşitli minerallerin yanı sıra B vitaminleri ve diğer besin öğelerini içerebilir.

İnflamasyonu (iltihap) azaltır ve bağırsak sağlığını destekler. Kemik suyu, bağırsak zarını beslemek için gerekli olan önemli amino asit glutamini içerir. Kolajen ile birleştiğinde, kemik suyundaki glutamin sindirim sorunlarına veya besinleri emmede güçlüklere neden olabilecek hasarlı bağırsak zarlarının onarılmasına yardımcı olabilir.

Eklem sağlığı için iyidir. Kemik suyu birçok çalışmada sağlıklı dokuyu desteklemek ve sporcularda, osteoartiritli bireylerde ve daha fazlasında (römatoid artirit, fibromiyalji) eklem ağrısını ve iltihabı azaltmak için glukozamin ve kondroitin proteinlerini içerir.

Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kemik sularının yüksek mineral konsantrasyonu bağışıklık sistemini destekler.

Daha iyi uyumanıza yardımcı olur. Araştırmalar kemik suyunda bulunan glisin amino asitinin, uykuyu iyileştirmeye ve yorgunluğu gidermeye yardımcı olabileceğini göstermiştir.

Cilt, saç ve tırnak sağlığını destekler. Kemik suyu, güçlü cildin yapısal taşlarını oluşturan yüksek miktarda kolajen içerir ve cilde genç bir ışıltı verir. Kolajen ayrıca saç uzamasını, cilt yenilenmesini ve tırnakların güçlü kalmasını destekler.

Kemik suyu grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklara karşı vücut direncini arttırır.

YUMURTANIN FAYDALARI