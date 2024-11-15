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  4. Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylemleri olay oldu! “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” sözleriyle aşıları eleştirdi

Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylemleri olay oldu! “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” sözleriyle aşıları eleştirdi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
15.11.2024 16:45
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Prof. Dr. Canan Karatay, katıldığı bir programda çarpıcı sözlerde bulundu. Karatay'ın iddiaları izleyenlerde şaşkınlık yarattı. HPV aşılarını eleştiren Prof. Dr. Canan Karatay “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” şeklinde bir söylemde bulundu. Ayrıca Karatay, programın devamında meme kanseri hakkında da konuştu.

Prof. Dr. Canan Karatay'ın söylemleri olay oldu! “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” sözleriyle aşıları eleştirdi

Kanal D’de yayınlanan sunuculuğu Hakan Ural ve Ferda Yıldırım’ın yaptığı “Neler Oluyor Hayatta” programının canlı yayın konuğu Prof. Dr. Canan Karatay, önemli açıklamalarda bulundu. Meme kanseri, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kadınlarda en sık görülen kanser türü. Bu noktada erken teşhis çok önemli.

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40 YAŞ ÜSTÜ HER KADIN İÇİN UYARI

Uzmanların büyük bir bölümü özellikle 40 yaşını aşan her kadın için mamografi yapılması öneriyor. Ancak Prof. Dr. Karatay, bunun tam tersini söyledi ve mamografi için oldukça keskin yorumlar yaptı. Prof. Dr. Karatay, “Meme kanserinin sebebi mamografi çetesidir” dedi.

“SÜNNETLİ ÜLKELERDE HPV OLMAZ”

Erken yaşta yapılan HPV aşılarını da eleştiren Prof. Dr. Karatay, “Sünnetli ülkelerde HPV olmaz” dedi. Hamilelikte şeker yüklemesi yapılmaması konusundaki uyarılarını da yineledi.

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KADINLARA ‘KİMYASAL’ UYARISI

Prof. Dr. Karatay, kadınları da evde kullanılan temizlik ürünleri konusunda uyararak, ''Bunlar kanser nedeni. Temizlik malzemelerinin kokusu kanser kokusudur. Marmara’daki müsilaj bile klozete dökülen temizlik malzemeleri yüzünden oluyor. Bu ürünlerin yerine daha doğal olan sirke ve karbonatı öneriyorum'' dedi.

SPOR UYARISI

Prof. Dr. Karatay, spor salonunda yapılan ağır sporları da eleştirdi. Karatay, “Vücudu deli danalar gibi yormayın. Sağlıklı olalım derken sağlığınızı kaybediyorsunuz. Hareket önemli ama ağır sporlar tehlikeli” dedi.

DUBAİ ÇİKOLATASI UYARISINI YİNELEDİ

Prof. Dr. Karatay, bir süredir gündemden düşmek bilmeyen Dubai çikolatası hakkındaki uyarılarını yineledi. Karatay, “Bu çikolata tam bir zehir, içinde de çok sayıda katkı maddesi var” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Meme‎ sünnet Canan Karatay hpv
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