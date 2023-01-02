Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesi bilim tarafından doğrulandı! Dünyanın en sağlıklı bitkisi...

Prof. Dr. Canan Karatay, doğal bitkilerin günlük hayattaki kullanımının önemini her fırsatta vurguluyor. Sık sık tüketilmeyen bazı bitkiler vücudu hastalıklardan ilaç gibi koruyabiliyor ve birçok hastalığın iyileşmesinde büyük rol oynayabiliyor. Karatay, ışkın otu olarak da bilinen ışgın otu için çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bilim ışgın otunun kanser gibi tehlikeli hastalıklarla savaştığını kanıtladı.

YUMURTA İLE BİRLİKTE TÜKETİLDİĞİNDE DÜNYANIN EN SAĞLIKLI YEMEĞİ

Prof. Dr. Canan Karatay tarafından önerilen Işkın yemeği tarifi tam bir C vitamini deposu olmasının yanı sıra kalp dostu bir besin türü olmasıyla da dikkat çekiyor. Prof. Dr. Canan Karatay ışkın yemeği hakkında şu açıklamalarda bulundu: "Üzerine yumurta gelince dünyanın en sağlıklı yemeğidir. Bir kere antioksidan, vitamin, C vitamini dolu."

IŞGIN OTU FAYDALARI

Pek çok farklı kırmızı sebzede bulunan polifenol isimli madde ışgın otunda yüksek miktarda bulunur. Bitkinin kansere karşı önleyici etkisi bu özelliğinden ileri gelir. Polifenol maddesi ışkın otunun pişirilmesi ile ortaya çıkar, dolayısıyla bu otun kaynatıldıktan sonra tüketilmesi önerilir. Hücre yenileyici etkisi sayesinde ışkın otu kanser hastaları için umut kaynağı haline gelmiştir. Üzerinde hala çalışılan bu bitkinin kanserli hücrelerin gelişimini durduğu sonucu Amerika ve İngiltere’de yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu türden mucizevi etkilere sahip olan ışkın otu kanser tedavisi ilaçlarının içeriğinde kullanılması gereken maddeler arasındaki yerini almıştır. Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır.

A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir.

İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

Işgın otu faydaları arasında vücudu daha dirençli kılmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi etkiler yer alır.

Sarılık ve havale sırasında kişide ortaya çıkan ateşi düşürmek amacıyla kullanılır.

Işkın otu kökü kaynatılarak elde edilen su tansiyon ve şeker düzenleyici etkiye sahiptir.

Sindirimi düzenler, midenin rahatlamasına yardımcı olur, bulantı gibi şikayetlerin giderilmesini sağlar.

Afrodizyak özelliğine sahiptir.

Kırışıklık giderici, cilt yenileyici, tazeleyici özellikleri vardır. Başarılı bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanılabilir.

Işkın otunun asetilkolin mekanizmasına etki ettiği bilinir ve buna bağlı olarak Alzheimer hastalığı için önleyici kabul edilir.

IŞKIN NERELERDE BULUNUR?

Türkiye'de özellikle Elazığ'ın yanı sıra, Hakkari, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş ve Bitlis başta olmak üzere yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen Işkın, halk tarafından şeker, kalp, sarılık ve iştahsızlık gibi birçok rahatsızlığa iyi geldiği belirtiliyor.

IŞGIN YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

4-5 kök ışkın

1 tane soğan

Bir miktar sıvıyağ

2 tane yumurta

Bir tutam tuz

Yapılışı