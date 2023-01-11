Prof. Dr. Canan Karatay'ın tavsiyesi kanıtlandı! Doktorlardan uzak tutan "Dünyanın en sağlıklı yemeği"

Prof. Dr. Canan Karatay, yaptığı çarpıcı açıklamalarla sağlıklı beslenmenin önemini her fırsatta vurguluyor. Karatay'ın favorisi olarak görülen ve Anadolu'da sıklıkla tüketilen ışgın bitkisinin faydaları bilimsel olarak da kanıtlandı. Özellikle yumurta ile yenilen ışgın yemeğinin "Dünyanın en faydalı yemeği" olduğunu savunan Karatay, bu şifa deposu ışgının faydalarını sıraladı.

VİTAMİN VE MİNERAL DOLU

Prof. Dr. Canan Karatay, ışgın bitkisinin beyin, tiroid, kalp ve karaciğer dostu olduğunu belirtti. Işgının içeriğinin antioksidan, vitamin, mineral ve C vitamini dolu olduğunu paylaşan Karatay, bu bitkiyi tüketmenin ne kadar önemli olduğunu vurguladı.

IŞGIN FAYDALARI

Pek çok farklı kırmızı sebzede bulunan polifenol isimli madde ışgın otunda yüksek miktarda bulunur. Bitkinin kansere karşı önleyici etkisi bu özelliğinden ileri gelir. Polifenol maddesi ışkın otunun pişirilmesi ile ortaya çıkar, dolayısıyla bu otun kaynatıldıktan sonra tüketilmesi önerilir. Hücre yenileyici etkisi sayesinde ışkın otu kanser hastaları için umut kaynağı haline gelmiştir. Üzerinde hala çalışılan bu bitkinin kanserli hücrelerin gelişimini durduğu sonucu Amerika ve İngiltere’de yapılan deneyler sonucunda ortaya çıkmıştır. Bu türden mucizevi etkilere sahip olan ışkın otu kanser tedavisi ilaçlarının içeriğinde kullanılması gereken maddeler arasındaki yerini almıştır. Işkın otu özellikle lösemi ile mücadelede kullanılmaktadır.

A, B1, B2, C, E ve K vitaminleri yönünden zengin bir içeriğe sahip olan bitki hayati tehlikenin ihtimaller dahilinde olduğu pek çok hastalığa iyi gelir.

İştah açıcı bir etkiye de sahiptir ve zayıflıktan mustarip kişilerin kilo almasına yardımcı olur.

Işgın otu faydaları arasında vücudu daha dirençli kılmak, bağışıklık sistemini güçlendirmek gibi etkiler yer alır.

Sarılık ve havale sırasında kişide ortaya çıkan ateşi düşürmek amacıyla kullanılır.

Işkın otu kökü kaynatılarak elde edilen su tansiyon ve şeker düzenleyici etkiye sahiptir.

Sindirimi düzenler, midenin rahatlamasına yardımcı olur, bulantı gibi şikayetlerin giderilmesini sağlar.

Afrodizyak özelliğine sahiptir.

Kırışıklık giderici, cilt yenileyici, tazeleyici özellikleri vardır. Başarılı bir yaşlanma karşıtı ürünü olarak kullanılabilir.

Işkın otunun asetilkolin mekanizmasına etki ettiği bilinir ve buna bağlı olarak Alzheimer hastalığı için önleyici kabul edilir.

IŞGIN YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

Malzemeler

4-5 kök ışkın

1 tane soğan

Bir miktar sıvıyağ

2 tane yumurta

Bir tutam tuz

Yapılışı