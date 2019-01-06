Prof. Dr. Canan Karatay kışın nasıl beslendiğini açıkladı

Gül KABA-Özgür KUMANOVALI/İSTANBUL, (DHA) - KIŞIN hastalıklardan korunmak için sadece beslenmenin değil yaşam şeklinin de önemli olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Canan Karatay, " Kış aylarında lahana, karnabahar, turp, çiğ havuç, soğan ve sarımsak yiyorum" dedi.

Kar kış demeden her gün 20-30 dakika yürümek gerektiğini belirten Kalp ve İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kışın nasıl beslendiğini açıklayarak vücudun hastalıklara karşı direncini artıracak önerilerde bulundu. Prof. Dr. Karatay, "Kışın lahana, karnabahar, turp, çiğ havuç, soğan ve sarımsak yiyorum. Onlar prebiyotiktir. Prebiyotik nedir? prebiyotikler bağırsaklarımızdaki dost bakterileri besler, çoğalmasını sağlar. Probiyotik ise canlı bakteri içeren yiyeceklerdir, vücuda girmesi gerekir" ifadelerini kullandı.

İÇTİĞİNİZ SUYA BİR ÇAY KAŞIĞI KRİSTAL KAYA TUZU EKLEYİN

Bol bol kelle paça, işkembe çorbası içilmesini tavsiye eden Prof. Dr. Karatay, "Kışın hastalıklardan korunmak için sadece beslenmek değil yaşam şekli de önemli. Kar, kış demeden her gün 20-30 dakika yürüyeceksiniz. Ellerinizi çok iyi yıkayacaksınız, bol bol kelle paça, işkembe çorbası içeceksiniz. Köy yumurtası yiyeceksiniz, kemik suyu içeceksiniz. Birde içtiğiniz bir bardak suya bir çay kaşığı kristal kaya tuzu eritip öyle içeceksiniz. Aynı zamanda kış boyunca kristal kaya tuzlu suyu burnunuza sabah, akşam çekeceksiniz, gargara yapacaksınız" diye konuştu.