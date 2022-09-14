Prof. Dr. Canan Karatay: Uyurken kilo vermeniz mümkün! Bu yiyecekler kanser yapıyor

Kilo vermek ve verilen kiloyu geri almamak adına sağlıklı beslenmek gerekiyor. Sağlıklı beslenmek sadece kilo verdirmekle kalmıyor hastalıklardan da korunmanızı sağlıyor. Sağlıklı yaşam ile ilgili açıklamalarıyla çok konuşulan Prof. Dr. Canan Karatay, uykuda kilo verebileceğinizi söyledi. Karatay, yemeklerden 4-5 saat sonra devreye giren leptin hormano adlı hormonun, yağları yaktığını belirtti. Bu hormon depolanmış yağları kan şekerine dönüştürüp gerekli enerjiyi sağlıyor.

KİLO VEREBİLMEK İÇİN AKŞAM 8'DEN SONRA YEMEK YEMEYİN

Hormon sabah 02-05 saatleri arasında en yüksek düzeyde salgılanıyor. Ancak bu salınımın gerçekleşmesi için akşam saat 8'den sonra yemek yenmemesi gerekiyor. Yemek yemenin insilün salgılayarak yağları depo ettiğini söyleyen Karatay, "Leptin yediklerinizi enerjiye çevirir. Bu hormon en çok saat 2 ile 4 arası salgılanıyor" dedi. Yani akşam saat 8'den sonra hiçbir şey yenmez ise gece yarısı leptin hormonu ortaya çıkıyor ve kalçalar ile göbekteki yağları yakıyor.

DİYET İÇECEKLERE DİKKAT

Son yıllarda hızla çoğalan ve her gıda maddesine uygulanan diyet yapıcı ürünler sağlığımızı tehdit ediyor. Prof. Karatay, aspartam kullanılan diyet içeceklerin vücuda girdiğinde ısındığını, ardından sahte alkol yapımında kullanılan metionin ve metanol denilen maddeye dönüştüğünü ifade etti

DİYABET VE KANSER RİSKİ TAŞIYOR

Karatay, light olarak adlandırılan içeceklerin içindeki 'aspartam'ın şeker hastalığı ve kanser riski taşıdığı kaydetti. Ayrıca mısır şurubunda bulunan fruktoz en tehlikeli şeker olduğunu vurgulayan Karatay, "Şeker kanser hücrelerini besler" dedi.

KİLO VERMEK İÇİN D VİTAMİNİ ŞART

Canan Karatay, D vitaminsiz zayıflamanın mümkün olmadığını söyledi. D vitaminin vücutta bulunan en doğal ve en güçlü antioksidan olduğunu söyleyen Karatay, bu vitaminin alınmaması durumunda kilo verilemeyeceğinin altını çizdi. Süt ürünleri, yumurta, ton balığı, tereyağı ve yulaf ezmesinde bulunan D vitaminin, en önemli kaynağının ise güneş ışığı olduğu biliniyor.

PAKETLENMİŞ GIDALAR KISIRLIK YAPABİLİR

Prof. Dr. Canan Karatay, hem erkeklerde hem kadınlarda artan kısırlığın nedeninin, 'paketlenmiş gıda' olduğunu söyledi. Karatay, "Okul kantinlerinde satılan aşırı şekerli ve paketlenmiş gıdaların hormon bozukluğuna yol açtığını, hem erkeklerde hem de kadınlarda kısırlığın artmasında en büyük etken olduğu kanıtlandı. Gençlerimiz, çocuklarımız geleceğimizdir. Sağlıklı büyütmek mecburiyetindeyiz. Şekerli yiyeceklerden, paket yiyeceklerden uzak durmaları şart."

