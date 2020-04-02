Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu: "İstanbul Tıp Fakültesi'nin Cemil Abisi"

Cemil Abi'yle ölümü ya nyana getirmek ne kadar zor. Bugün onu sonsuzluğa uğurlamasaydık, yani yoğun bakımdan çıkabilseydi, hafta başı hasta bakmaya başlardı, koronavirüsle mücadelenin en ön saflarında olurdu, oldu da zaten.

Hasta hasta, ateşi varken bir hafta boyunca çalışmaya devam etmeseydi belki bugün aramızda olacaktı, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu.

İyi doktordu, ama daha önemlisi büyük insandı, güzel insandı. Tüm bu vasıflara sahip olmak kolay değildir. Öğrencinin, hastanın, hemşirenin, müstahdemin, meslektaşlarının hepsi tarafından sevilip, sayılmak... Yolumuzu aydınlatan insanlardan birisiydi.

Çok hekimin mentoruydu. Sevgili abimizdi. Hekimliğin doktorluktan fazlası olduğunu, insanı sevmek olduğunu, her hastasını özenle, yakından izleyerek gösterirdi. Yalnız tıbbi yönüyle değil, her açıdan, hastasının duygularına, düşüncelerine, sosyal, ekonomik, psikolojik yönlerine önem vererek.

Hastayı yalnız hasta olarak değil, bir bütün olarak sahiplenerek. İstanbul Tıp Fakültesi'nin efsane hocalarından biriydi. Arkasından öğrencilerinin en çok yazdığı cümle, "Sizin öğrenciniz olmaktan onur duyuyorum, gurur duyuyorum" oldu.