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  4. Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım

Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.04.2020 17:04 | Son Güncelleme

Koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu sosyal medya hesabından babasının mezar taşına sardığı kaşkol fotoğrafını "Hepinizin adına…" notuyla paylaştı.

Prof.Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğlundan duygulandıran paylaşım

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Cemil Taşçıoğlu son yolculuğuna uğurlandı. 67 yaşında hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu için Nakkaştepe Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

Cenazeye oğlu Onur Taşçıoğlu, ailesi ve yakınları katıldı. Cemil Taşçıoğlu kaşkol merakıyla biliniyordu. Her fotoğrafı kaşkolluydu.

"HEPİNİZİN ADINA..."

Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun oğlu Onur Taşçıoğlu, cenaze namazında taktığı kaşkolu, babasının mezarına bağladı. O kaşkolun fotoğrafını ise sosyal medya hesabından "Hepinizin adına…" notuyla paylaştı.

onur

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