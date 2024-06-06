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  4. Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı! ESOGÜ: 'Açığa alındı'

Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı! ESOGÜ: 'Açığa alındı'

06.06.2024 18:09
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Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada yaptığı paylaşımın ardından gözaltına alındı. Üniversite, ifadesinin ardından serbest kalan Prof. Dr. Yücel'in açığa alındığını açıkladı.

Prof. Dr. Cemil Yücel gözaltına alındı! ESOGÜ: 'Açığa alındı'

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde görevli öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel, sosyal medyada paylaşımlarda bulundu.

"AÇIĞA ALINDI"

Üniversite yönetimi Yücel’in yaptığı paylaşımlarla devlet kurumlarını hedef aldığını belirterek açığa alındığını duyurdu. Üniversitenin sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Devletimizin kurum, kuruluş ve yetkililerini hedef alan paylaşımları nedeniyle üniversitemiz Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Cemil Yücel açığa alınmıştır” denildi.

SERBEST BIRAKILDI

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, paylaşımların ardından Prof. Dr. Cemil Yücel hakkında gözaltı kararı verdi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri tarafından gözaltına alınan Prof. Yücel, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Gözaltı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
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