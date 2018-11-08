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Prof. Dr. Cengiz Erişen: Ara seçimler çatışmaları artırabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.11.2018 15:41 | Son Güncelleme

ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı  Prof.

Prof. Dr. Cengiz Erişen: Ara seçimler çatışmaları artırabilir

İSTANBUL, (DHA) - ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, "Seçim sonuçları beklentilerin dışında gelişti. Başkan Donald Trump'ın iç politikaya yönelik söylemlerinde büyük bir yumuşa olmayacağını düşünüyorum. O nedenle bazı konularda partiler arası sertleşmeler,çatışmalar yaşanma ihtimali mevcut" dedi.

ABD'de ara seçimlerin sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti Senato'da gücünü korurken, Demokrat Parti sekiz senenin ardından Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 218 koltuk Demokratların olurken, Cumhuriyetçiler 193 koltukta kaldı. Böylelikle çoğunluk için en az 23 seçim bölgesini Cumhuriyetçilerin elinden alması gereken Demokratlar 26 bölgeyi alarak 8 yılın ardından çoğunluğu ele geçirdi. Senato'da ise durum beklendiği gibi olmadı ve Demokratlar 2 sandalye kaybederek çoğunluğu Cumhuriyetçilere bıraktı.

"DEMOKRATLAR İÇİN BAŞARIDIR"
Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, "Beklentiler, hem senatoda hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu kazanması yönündeydi. Fakat Demokratlar sadece Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanabildi. Yine de bu sonuçlar demokrat parti için başarı olarak görünüyor.Senatonun kazanılmamış olması da Başkan Trump için başarı olarak değerlendirilmekte" diye konuştu.

"DEMOKRATLAR İÇ POLİTİKADA SÖZ SAHİBİ OLACAK"

ABD'de başkanın seçildikten sonraki ilk ara seçimlerde genelde çoğunluğu kaybettiğini belirten Prof. Dr. Erişen, "Başkan Trump bununla karşılaşmamış olacak. Bir önemli tarafı da Temsilciler Meclisi'ndeki demokrat çoğunluk, Trump'ın iç siyasette yürürlüğe sokmak istediği tüm politikalar üzerindekontrol gücü olacak . Göçmenlik veya ekonomi gibi önemli siyasi düzenlemelerde Temsilciler Meclisi daha önemli bir rol oynamakta. Demokratlar da, bu bağlamda Başkan Trump'ı anlaşmaya varmaya zorlayabilecek" ifadelerini kullandı.

"TRUMP'IN SÖYLEMLERİ YUMUŞAMAYABİLİR"
Amerikan iç siyasetinde çatışmaların artma ihtimalinin olduğunu söyleyen Prof. Dr. Erişen, "Trump'ın söylemlerinde büyük bir yumuşamaolmayabileceğini düşünüyorum. O nedenle sertleşmeler ve bazı konuların çıkmaza itilmesi söz konusu olabilir. Öte yandan, Başkan Trump çıkar bölüşmesine giderek ortak bir noktada partilerle anlaşabilir. Karşılaşılacak siyasi konulara göre partilerin nasıl hareket edeceğini göreceğiz" dedi.

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