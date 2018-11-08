Prof. Dr. Cengiz Erişen: Ara seçimler çatışmaları artırabilir

İSTANBUL, (DHA) - ABD'deki ara seçimlerin sonuçlarını değerlendiren Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, "Seçim sonuçları beklentilerin dışında gelişti. Başkan Donald Trump'ın iç politikaya yönelik söylemlerinde büyük bir yumuşa olmayacağını düşünüyorum. O nedenle bazı konularda partiler arası sertleşmeler,çatışmalar yaşanma ihtimali mevcut" dedi.

ABD'de ara seçimlerin sonuçlarına göre Cumhuriyetçi Parti Senato'da gücünü korurken, Demokrat Parti sekiz senenin ardından Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirdi.435 üyeli Temsilciler Meclisi'nde 218 koltuk Demokratların olurken, Cumhuriyetçiler 193 koltukta kaldı. Böylelikle çoğunluk için en az 23 seçim bölgesini Cumhuriyetçilerin elinden alması gereken Demokratlar 26 bölgeyi alarak 8 yılın ardından çoğunluğu ele geçirdi. Senato'da ise durum beklendiği gibi olmadı ve Demokratlar 2 sandalye kaybederek çoğunluğu Cumhuriyetçilere bıraktı.

"DEMOKRATLAR İÇİN BAŞARIDIR"

Yeditepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cengiz Erişen, "Beklentiler, hem senatoda hem de Temsilciler Meclisi'nde Demokratların çoğunluğu kazanması yönündeydi. Fakat Demokratlar sadece Temsilciler Meclisi'nde çoğunluğu kazanabildi. Yine de bu sonuçlar demokrat parti için başarı olarak görünüyor.Senatonun kazanılmamış olması da Başkan Trump için başarı olarak değerlendirilmekte" diye konuştu.