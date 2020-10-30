HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2020 10:18 | Son Güncelleme

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, çocuklarda koronavirüsün sıkça görüldüğünü ve vakaların arttığını belirterek, "Bakanlık, 'vakaların şu kadarı çocuk' diye günlük paylaşmadığı için tam bilmiyoruz; ama şunu biliyoruz, çocuk vakaları oldukça arttı. Biz ilk dalgada neredeyse hiç görmedik; ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu." dedi.

Prof. Dr. Ceyhan'dan korkutan açıklama: Çocuk vakalar oldukça arttı

Kuzey Kore'de geçen hafta, Çin'den geldiği ve ülkeye koronavirüs getireceği söylenen 'sarı toz' bulutu nedeniyle halka evlerinden çıkmama uyarısı yapıldı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, toz bulutu ile virüsün taşınmasının mümkün olmadığını söyledi. Prof. Dr. Ceyhan "O kadar uzun süre dış ortamlarda yaşamıyorlar; ama bakteriler için zaman zaman öne sürülür. Fakat hiç doğrulanmadı. Biz de bir ara, 'Afrika'da çöllerden acaba menenjit mikrobu geliyor mu' diye çalışmalar yaptık; ama göstermedi. Koronavirüsün tozla bir ülkeden bir başka ülkeye gitmesi mümkün değil. Günlerce süren bir iş bu. Örneğin virüsün Çin'den Kore'ye gitmesi için bayağı bir süre geçmesi lazım, canlı kalması mümkün değil zaten. Hava akımı ile özellikle damlacıkların havada daha uzak mesafelere gitmişliği gösterilmiş; ancak bir şehirden başka bir şehre gitmesi çok mümkün değil. Ancak normalde havada 1,5 metre mesafe giderken, örneğin havalandırma veya rüzgar varsa bunun 9-10 metre gidebildiği gösterilmiş en fazla. Onun dışında kilometrelerce gitmesi söz konusu değil" diye konuştu.

'HERKES ŞEMSİYE BULUNDURMAK ZORUNDA'

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yağmur ile koronavirüsün bir ilgisinin olup olmadığına ilişkin, "Yağmurun virüs ile çok direkt ilgisi yok; ama maske ile var. Yağmurların başlamasıyla göreceğiz ki maskeleri taktığımızda maskeler ıslanacak. Şu anda kullandığımız cerrahi maskeler ıslandığı anda özelliğini yitiriyor. Onun için mutlaka tedbirleri alıp, hazırlıklı olmalıyız, herkes bir şemsiye bulundurmak zorunda. Yüzümüz ıslansa çok önemli değil; ama maske ıslandığında sürekli onu değiştirmek zorunda kalırız. Yağmurun olumsuz etkisi söyle düşünülebilir; insanlar kalabalık ve kapalı ortamlara girmek zorunda kalırlar, böyle bir negatif etkisi olabilir" ifadelerini kullandı.

'TOPLUMDA ÇOCUK VAKA SAYILARI OLDUKÇA ARTTI'

Türkiye'de çocuk koronavirüs vakalarının arttığına dikkat çeken Prof. Dr. Ceyhan, "Bakanlık, 'vakaların şu kadarı çocuk' diye günlük paylaşmadığı için tam bilmiyoruz; ama şunu biliyoruz, çocuk vakaları oldukça arttı. Biz ilk dalgada neredeyse hiç görmedik; ama kısa sürede sadece 23 tane bizim merkezimizin hastası oldu. Bu da toplumda çocuk vaka sayılarının oldukça arttığını gösteriyor. Çocuklar, evet daha hafif seyrediyor; ama milyonlarca çocuktan bahsediyorsak bunların içinde binlerce hastanelere yatan, yüzlerce yoğun bakım ihtiyacı olan, içinde de bir miktar kaybettiğimiz çocuk var. Çocuk vakalarının arttığını söyleyebilirim" ifadesini kullandı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Ünlü modelden olay paylaşım!
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildilerBakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?AÖF kayıt yenileme ne zamana kadar uzatıldı?
En Çok Okunan Haberler
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
AB'den kritik 'Türkiye' açıklaması
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Fransa'daki kanlı saldırının detayları ortaya çıktı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Anne oldu! Doğum sonrası ilk kareyi paylaştı
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Didem Aslan Yılmaz, eşine şiddet uygulayan erkeği stüdyodan kovdu
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
Paylaşımı olay yarattı! Tunç Soyer'in eşine sert tepki
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlçeyi ayağa kaldırdı! 11 yaşındaki çocuğu ağaca bağlayıp...
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan 'çok acil' diyerek uyardı:
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
Resimli ve kısa Mevlid Kandili mesajları
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
İzmir'de kız çocuğu inşaatta elleri ve ayakları bağlı halde bulundu
Diğer Haberler
Minibüs şoföründen 'pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et
'Pes' dedirten ifade: Bu seferlik idare et
MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki teröristler etkisiz hale getirildi
Bakanlık duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Karadeniz için korkutan açıklama: Sel ve heyelanlar artacak
Uzmanlar uyardı: Sel ve heyelanlar artacak
Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor
Yer: İstanbul! Korkunç iddia: Köpeklerini kedilere saldırtıyor
Sokakta karşılaştığı eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide intihar etti
Eski eşi reddedince 'canımı vereceğim' deyip camide intihar etti
ATM’nin içinde gizli kameralı düzenek ele geçti
ATM’nin içinde gizli kameralı düzenek ele geçti
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.