Prof. Dr. Çil’den kanser hastalarına koronavirüs uyarısı

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Adana Şube Başkanı ve Prof. Dr. Timuçin Çil, ilk olarak Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün (Kovid-19) aslında hayvanlarda bulunan bir virüs olduğunu, ancak genetik yapısı değişerek hayvandan insana bulaştığını dile getirdi.

Prof. Dr. Timuçin Çil, çoğu zaman gençlerde şikayet oluşturmayan veya hafif enfeksiyona neden olan virüsün yaşlılarda ve şeker, tansiyon, kalp, kanser hastalığı bulunan ve immün sistemi güçlü olmayan kişilerde ağır enfeksiyonlara yol açtığına ve bu kişilerde ölüm riskinin yüksek olduğuna işaret etti.

Hızlı yayılan ve aynı hızda bulaşan virüsün metal ve plastik yüzeylerde uzun süre yaşayabildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Timuçin Çil, her yaş grubunda bireylerin virüsün bulaşmasının önlenmesi için sıkı önlemler alması gerektiğini belirterek, kanser hastalarını ise kişisel hijyen kurallarına çok sıkı uymaları, zorunlu kalmadıkça evlerinden çıkmamaları ve dış ortama çıkma ihtiyacı hissettiklerinde ise kalabalık ortamlara girmemeleri konusunda uyardı.