Prof. Dr. Çotuksöken “Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz”

Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, “Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz. Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var” dedi.

Maltepe Üniversitesi ve Kadıköy Belediye’sinin iş birliği ile bu sene 5’incisi düzenlenen ’21’nci yüzyılda Felsefe’ adlı seminer Caddebostan Kültür Merkez’inde gerçekleşti. Seminerde 20 ve 21’inci yüzyılda nelerin değiştiğine dair bilgiler aktaran Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz. Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var" dedi.

"Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana değiliz"

Felsefenin dört duvar arasında kalmasından yana olmadıklarını vurgulayan Prof. Dr. Betül Çotuksöken, "Kesinlikle toplumla buluşmasından yanayız çünkü toplumunda bilgiyle buluşmaya ihtiyacı var. Hele ki bu felsefe bilgisi ise son derece önemlidir. Hepimizin de bildiği gibi felsefe dediğimizde en çok anlaşılması gereken felsefenin bir düşünme biçimi olduğu ve bir bilgilenme ortamı olduğudur. Aynı zamanda bir yaşama ortamı da bize sunuyor. Toplumla buluşmak üzere de yerel yönetimlerle işbirliği yapıyoruz. Kadıköy Belediyesi ile bizim uzun yıllara dayalı bir işbirliğimiz var. Bu sene beşinci yılımızdayız. Bu anlamda ve her sene farklı bir konuyu gündemimize alıyoruz bu konu üzerinde uzmanca çalışmalar yapıyoruz" şeklinde konuştu.