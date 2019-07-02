HABER

Prof. Dr. Demir: 'Sarı kız' diye bilinen böğüler zehirsizdir

SAĞLIK HABERLERİ  | 02.07.2019 10:23 | Son Güncelleme

NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof.

Prof. Dr. Demir: 'Sarı kız' diye bilinen böğüler zehirsizdir

Ali KADI/NİĞDE, (DHA) - NİĞDE Ömer Halisdemir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Hakan Demir, halk arasında 'sarı kız' ya da 'et yiyen örümcek' olarak bilenen, hazirandan itibaren doğada ve yaşam alanlarında görülmeye başlanan 'böğü' adlı canlının zehirsiz olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Demir, dünya genelinde 'deve örümceği' (camel spider) olarak bilinen, Latince ismi 'solifugae' olan ve Türkçe'ye 'böğü' olarak geçen canlıların, doğada örümcekgiller sınıfında yer alan farklı grup olduğunu söyledi. Böğülerin örümcek, akrep ve keneler ile aynı grupta yer aldığını belirten Demir, halk arasında 'et yiyen örümcek', 'sarı ömer' ve 'sarı kız' isimleriyle bilindiğini kaydetti. Prof. Dr. Demir, böğülerin, bilinenin aksine zehirsiz olduğunu söyledi. Geceleri aktif olan böğülerin, doğada genellikle kırsal alanlarda ve taşlık bölgelerde görülebileceğini belirten Demir, "'Niğde bağları' dediğimiz bölgelerde taşların ve kayaların alt kısımlarında gündüzleri saklanarak korunaklı bir şekilde gizlenirler, gece ise aktif olurlar. Bunlar 'nokturnal' yani gece avlanan ve hareketli olan canlılardır. İnsanoğlu her alanda olduğu gibi barınma açısından da doğayı tahrip ederek şehirleşme adına bu canlıların yaşam alanlarını işgal ettiğinden son zamanlarda bu canlılar ile sıkça karşılaşmaktadır. Aslında bu canlılar bizim yaşam alanlarımıza yani evlerimize gelmiyorlar biz bu canlıların evlerine gidiyoruz daha doğrusu işgal ediyoruz. Bu canlılar, aslında insanlardan kaçan canlılardır" dedi.
'ÖRÜMCEKLER ZEHİRLİ, BÖĞÜLER ZEHİRSİZDİR'
Prof. Dr. Demir, böğülerin, küçük böcekler ya da küçük kemirgenlerin ölüleriyle beslendiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Bu leşlerle beslenirken ölü canlının vücudunda bulunan ve insan sağlığı için zararlı olan patojen mikroorganizmalar böğünün ağız bölgesine bulaşabilir. Daha sonra bu canlı bir şekilde insanoğlu ile karşılaştığında temas halinde insanı ısırabilir. Bunun nedeni ise insandan korkmasıdır. Isırdığı anda da ağız bölgesinde bulunan daha önce beslendiği leş hayvanlarındaki mikrop insana bulaşabilir. İnsanda hastalığa neden olan mikrop, hayvandan kaynaklanan bir mikrop olmayıp, beslenmiş olduğu leş dediğimiz ölmüş hayvandan aldığı mikroptur. Onu insana bulaştırır, insanda da bir hastalık vuku bulmasının nedeni de budur. Örümcekler zehirlidir, böğüler ise zehirsiz bir hayvandır. Böğüler gece avlanırlar ve ışık bu hayvanı cezbeder, bu nedenle ışığın geldiği tarafa yönelir. Oldukça ürkütücü bir görüntüye sahip olan böğüler, yaklaşık 1 metreye yakın zıplayabildiği gibi aynı zamanda ses çıkarma özelliğine de sahiptir. Bu canlılarla şayet karşılaşmak istemiyorsak doğal avcıları olan kümes hayvanlarını özellikle tavukları kullanabiliriz. Bunun dışında fiziki olarak da binaların etrafına asfalt beton gibi bu canlıların altına girip saklanamayacağı sert zeminlerin oluşturulması ve yaz aylarında özellikle alçak katlarda oturulan evlerin pencere ve balkon kapılarına tel sineklikler yapılması gerekir. Bunu dışında kullanacağımız herhangi bir kimyasal ilaç yalnızca bu canlıyı değil, diğer canlıları da yok edecektir. Bu bir çözüm olmayıp bizler kimyasal mücadeleye karşıyız."

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Demir: 'Sarı kız' diye bilinen böğüler zehirsizdirProf. Dr. Demir: 'Sarı kız' diye bilinen böğüler zehirsizdirProf. Dr. Demir: 'Sarı kız' diye bilinen böğüler zehirsizdirProf. Dr. Demir: 'Sarı kız' diye bilinen böğüler zehirsizdir

PARTNERBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişiBir hafta boyunca yaptıkları paylaşımlarla duygularımıza tercüman olan 19 kişi
'Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor''Vajinal deformasyonlar cinsel hayatı olumsuz etkiliyor'
Yaptığınız diyet sizi kabız edebilirYaptığınız diyet sizi kabız edebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

BM'de büyük skandal! Gizlice imzalandı!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Survivor 2019 şampiyonu belli oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Kızıyla paylaştığı fotoğraf olay oldu!

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Son dakika FETÖ operasyonu: Çok sayıda gözaltı kararı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreteri'nin kim olduğunu açıkladı

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

Suriyelilere plaj yasağı için karar verildi!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Doğal kalkan propolisin faydaları nelerdir?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Mide bulantısına iyi gelen doğal çözümler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.