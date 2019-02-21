Prof. Dr. Demir:

Suyun doğanın dengesini sağladığını belirten Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, suyun doğru kullanılmaması sonucunda hortum benzeri ani doğal değişimlerin yaşandığını söyledi.

Su döngüsünün bozulmasının çeşitli doğa olaylarını beraberinde getirdiğini dile getiren Prof. Dr. Yusuf Demir, bunun önüne geçmek için su kaynaklarının doğru kullanılması gerektiğini ifade etti.

"20 yıl önce hortum bilinmiyordu"

Kainattaki en önemli maddelerden birinin su olduğuna dikkat çeken Demir, "Suyun iki tane temel özelliği var: Biri taşıyıcı özelliğidir. Canlıların en küçük birimini taşıyan sudur. Aynı zamanda kainattaki güneşten gelen bütün enerjiyi depolayan sudur. Sıcaklığın ani değişimleri, suya yapılan müdahaleler; ani hava olaylarını beraberinde getiriyor. Doğanın dengesini sağlayan sudur. Suyun dengesini bozarsak doğanında dengesini bozarız. Hortum bir yerde ani sıcaklık düşüşü ile meydana gelen bir hava hareketidir. 20 yıl önce Türkiye’de hortum kavramı bilinmezken bu gün artık hortumu her yerde tartışmaya başladık. Sahil şehirlerimizde görmeye başladık. Küresel iklim değişimi devam ettiği sürece bu tip olayların yaşanması kaçınılmaz bir süreç. Biz doğru tedbir almazsak bunlar kaçınılmaz. Bunun için su konusunda daha duyarlı bir toplum olmamız lazım. Suyu doğru kullanmalıyız. Bunun için yetkililerimizin de tedbir alması gerekiyor. Bireylerin de bu konuda bilinçli olması gerekir” dedi.