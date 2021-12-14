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Prof. Dr. Demirtaş önce sosyal medyadan tepki gösterdi ardından yayına bağlandı

14.12.2021 23:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, sosyal medya hesabından CNN Türk'te program katılımcılarının adından söz ettiklerini belirterek sosyal medya hesabından "CNN Türk hakkımda karakter suikasti yapıyormuş. Yazıklar olsun. TV ye bağlanıp kısaca yanıt vereceğim. Ama gerçekten çok ayıp." ifadelerini kullandı. Programa bağlanan Demirtaş, faiz indirimi ve dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin "Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda CNN Türk'te program katılımcıları tarafından adından söz edildiğinin haberini aldığını belirterek tepki gösterdi.

"YAZIKLAR OLSUN"

Demirtaş açıklamasında, "CNN Türk hakkımda karakter suikasti yapıyormuş. Yazıklar olsun. Yarım saat önce oğluma yeni bir oyuncak almıştım onu oynuyorduk. Bizim evde TV haber kanalı seyretmiyoruz çok. Başka bir kanaldan bir beyefendi aradı, hocam adınızı ve resminizi TV'ye koymuşlar, hakkınızda konuşuyorlar dedi. Açtım ve inanamadım. Çok üzüldüm. Politika berbat bir şey. TV ye bağlanıp kısaca yanıt vereceğim. Ama gerçekten çok ayıp." ifadelerini kullandı.

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"BÜTÜN DÜNYA AKILSIZ SADECE BİZ Mİ AKILLIYIZ?"

Demirtaş daha sonra canlı yayınına bağlanarak faiz indirimi ve dolar/TL kurundaki yükselişe ilişkin tartışmaya katıldı.

Demirtaş, "Mars'a adam gönderen adamlar o kadar akıllılar, yani roket gönderecek kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız sadece biz mi akıllıyız?

"FAİZ SEBEP DEĞİL SONUÇTUR"

Faiz kötü bir şeydir ama faiz sebep değildir, faiz sonuçtur. Faizleri düşürdüler, enflasyon indi mi? Madem öyle faizi sıfırlayın." ifadelerini kullandı.

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