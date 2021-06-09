Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Derya Uludüz çalışmaları neler?

Televizyon programlarında rastlanılan bir isim olan ve aktardığı bilgilerle dikkatleri çekmeye devam eden Prof. Dr. Derya Uludüz tanınmış doktorlar arasında bulunmaktadır. Baş ağrısı ve beyin damar hastalıkları alanlarında da uzmanlığı bulunan Uludüz, Çocuk Nörolojisi alanında uzman isimlerden biridir. Başarılı isim, poliklinik görevlerini de aktif şekilde sürdürmektedir. Peki Derya Uludüz kimdir, nereli ve kaç yaşında?

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ KİMDİR?

6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiş olan Derya Uludüz; Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzman bir isimdir. Aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmakta olan Prof. Dr. Derya Uludüz; Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin baş ağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde de aktif şekilde görev almaktadır.

PROF. DR. DERYA ULUDÜZ NERELERDE ÇALIŞTI, ÇALIŞMALARI NELER?

Mesleki Eğitimi:

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (09.1991-09.1997)

Hekimlik Diploması:

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (05.1998-07.1998)