Prof. Dr. Derya Uludüz kimdir, nereli, kaç yaşında? Prof. Dr. Derya Uludüz çalışmaları neler?

Televizyon programlarında rastlanılan bir isim olan ve aktardığı bilgilerle dikkatleri çekmeye devam eden Prof. Dr. Derya Uludüz tanınmış doktorlar arasında bulunmaktadır. Baş ağrısı ve beyin damar hastalıkları alanlarında da uzmanlığı bulunan Uludüz, Çocuk Nörolojisi alanında uzman isimlerden biridir. Başarılı isim, poliklinik görevlerini de aktif şekilde sürdürmektedir. Peki Derya Uludüz kimdir, nereli ve kaç yaşında?
6 Mayıs 1973 tarihinde dünyaya gelmiş olan Derya Uludüz; Çocuk Nörolojisi, Başağrısı, Beyin damar hastalıkları alanlarında uzman bir isimdir. Aynı zamanda Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim üyesidir. Algoloji ve Beyin Damar Hastalıkları Bilim Dalı’nda çalışmakta olan Prof. Dr. Derya Uludüz; Çocuk nörolojisi, pediatrik ve erişkin baş ağrısı ve beyin damar hastalıkları polikliniklerinde de aktif şekilde görev almaktadır.
Mesleki Eğitimi:
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi (09.1991-09.1997)
Hekimlik Diploması:
Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi (05.1998-07.1998)
Beyin Cerrahisi ihtisası:
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi (08.1999-12.1999)
İç Hastalıkları Rotasyonu:
12.1999-03.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Çocuk Nörolojisi Rotasyonu:
03.2000-11.2000 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Psikiyatri Rotasyonu:
11.2000-11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji İhtisası:
Uzmanlık:
17.11.2004 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Uzmanı:
Doçentlik:
15.06.2011 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Doçenti:
06.2012-09.2012 Amerika Birleşik Devletleri University of Minnesota
Vascular Neurology Fellow (Beyin Damar Hastalıkları alanında çalışmalar yapmıştır)
Alt Uzmanlık Alanları:
06.2013 Vasküler Nöroloji Sertifikasyonu
06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Vasküler Nöroloji Bilim Dalı öğretim üyesi
06.2013 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Algoloji Bilim Dalı öğretim üyesi
Profesörlük:
15 Ocak 2017 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Nöroloji Profesörü:
İdari Görevler ve Halen Devam eden Profesyonel Pozisyonlar:
2011 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
2013 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Vasküler Nöroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi
2014 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3000 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Eş Başkanı
2014 – 2015 İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal Tıp Eğitimi Akreditasyonu (UTEAK) Özdeğerlendirme Komitesi Üyeliği
2014 – Türk Nöroloji Derneği Başağrısı Çalışma Grubu asil üyesi
2014 – Türk Nöroloji Derneği Beyin Damar Hastalıkları Çalışma grubu üyesi
2014 – Türk Nöroloji Derneği Pediatrik Nöroloji Çalışma grubu Başkan Yardımcısı
2014 – Türk Nöroloji Derneği Nöroepidemiyoloji Çalışma Grubu üyesi
2015 – Uluslararası Başağrısı Derneği Çocuk Başağrısı alt Komitesi (International Headache Society Pediatric Headache) asil üyesi
2014-2015 Avrupa Birliği Projeleri (Horizon 2020) Çocuk Nörolojisi Projeleri Değerlendirme Komitesi Üyesi
2015 – Türk Beyin Damar Hastalıkları Dergisi yayın kurulu üyeliği
2015 – Türkiye Klinikleri Dergisi yayın kurulu üyeliği
2015-2016 – TUKMOS Nöroloji Üyesi
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Ulusal ve Uluslararası İlişkiler Komisyon Başkanlığı
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ERASMUS Koordinatörü
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 5. Dönem Lisans Eğitim Koordinatörü
2016 – İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji 3001 Kurulu Lisans Eğitim Koordinatörlüğü Başkanlığı
2016 – Türk Nöroloji Derneği Yayın Kurulu Üyeliği
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