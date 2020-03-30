Prof. Dr. Derya Unutmaz'dan maske kullanımıyla ilgili önemli açıklama

Türk bilim insanı Prof. Dr. Derya Unutmaz, koronavirüse karşı alınacak tedbirler arasında bulunan ve tartışma konusu haline gelen maske kullanımıyla ilgili CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Unutmaz'ın açıklamasından satır başları:

'ŞU ANDA HERKESİ POTANSİYEL VİRÜS TAŞIYICISI OLARAK GÖRMEMİZ LAZIM'



"Maske konusunu biraz açmak lazım. Maskeler kişiyi çok koruyan bir yapı değil. Ama biraz da olsa koruma özelliği var. Bazı maskelerin koruma özelliği daha fazla. Mesela N-95 gibi. Bunlar direk olarak virüse karşı etkili maskeler. Sağlık görevlilerinin dışındakilerin maske takması tavsiye edilmiyordu. Bugüne kadar durum böyleydi ama artık durum değişti. Sağlık Bakanı da geçen gün söyledi. Şu anda herkesi potansiyel virüs taşıyıcısı olarak görmemiz lazım. Aramızda semptomları göstermeyen ancak virüsü taşıyan insanların sayısında da ciddi bir artış söz konusu.

'DIŞARI ÇIKMAK ZORUNDA KALAN HERKESİN MASKE TAKMASI GEREKİYOR'



Doğu Asya'da maske kullanımı çok yaygın. Ve oralarda virüsün yayılma hızı oldukça düşük. Maske kullanılmasının bunda etkili olduğu düşünülüyor. Cerrahi maske kullananlarda semptomlar yoksa virüsü taşıyorsa, karşısındaki kişiye virüsü bulaştırmamış oluyor. Konuşmada bile ağzımızdan küçük su parçacıkları çıkıyor. Bunlar üzerinden virüs bulaşabilir. Japonya'da yapılan bir takım çalışmalar var. Virüsün konuşma sırasında da geçtiğine dair. Bu oran yüzünüze karşı hapşırıp öksürürse daha yüksek ama bu da bir tehlike teşkil ediyor. Bu yüzden dışarı çıkmak zorunda kalan herkesin maske takması gerekiyor. Buradaki amaç karşısındakini korumak. Bu yayılmayı yüzde 40 bile azaltsanız bu çok önemli bir rakam.

Birinci önceliğimiz sağlık personelinin korunması. onlara yeterince maske olması lazım. Çekoslovakya'da bu konuda çok büyük bir önlem aldı. Yaklaşık 10 milyon maske dağıttı."



