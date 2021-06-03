HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Prof. Dr. Derya Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı

03.06.2021 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşı yaptırmayanlara çağrı yapan Prof. Dr. Derya Unutmaz, "Şu anda dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı Türkiye'ye geliyor. Yani bu çok büyük bir fırsat. BionTech aşısında o kadar yüksek miktarda antikor üretiyorsunuz ki ne size bulaşıyor. Diyelim ki virüs size girmeye çalıştı akıllı hücreler bertaraf ediyor. Sizde de üreyemediği için kendini çoğalamadığı için başkalarına da bulaşmıyor" dedi.

Prof. Dr. Derya Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı

ABD'den Türkiye'ye gelen Bağışıklık Sistemi Uzmanı Unutmaz, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün salgın ve aşı konusundaki sorularını yanıtladı.

NORMALLEŞME İÇİN ERKEN Mİ?

Unutmaz, "Türkiye'de erken mi başladı normalleşme?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemek zor. Biraz hızlı girdik diyebilirim. Kapanmanın çok önemli bir rolü oldu. 60 binlerden 7-8 binlere düştü. Biraz daha kademeli olsaydı bence biraz daha az endişe ederdik. Şu anda virüs daha bulaşıcı bir virüs. Şu anda kestirmek zor ama. İnsanların davranışlarına tamamen bağlı. Tamamen normale döndük, eski hayatımıza döndük gibi davranırlarsa kesinlikle artacak. Oradan kaçış yok, aşılar yetişmez. Bugün bile günde bir milyon doz yapmaya başlasak etkisini Temmuz-Ağustos'ta görürüz. Önümüzdeki bir iki ay çok kritik bir süreç."

AŞI RANDEVULARINA GİTMEYENLERE ÇAĞRI

Aşı randevularına gitmeyenlere çağrı yapan Unutmaz, şunları söyledi:

İnanılmaz bir travma yaşıyoruz. Yakınlarımızı kaybettik. Bu savaştan - bir dünya savaşı bu - bu kurtulmanın tek yolu bu. Elimizde inanılmaz bir fırsat var. Yani şu anda dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı Türkiye'ye geliyor. Yani bu çok büyük bir fırsat. Örneğini İsrail'de gördük. Yüzde 60'ını aşıladılar ve bitti. Salgın yok, vaka çıkmıyor. Benim ABD'de yaşadığım eyalette her şey normal. Kimse maske takmıyor. Yüzde 70'e ulaştı ve bizim hastanede sıfır vaka var şu anda. İnanılmaz derecede etkililer ve buradan kurtuluşumuzun tek yolu bu. İnsanlar endişe etmesinler. O kadar çok dezenformasyon var ki. Bu mRNA aşılarıyla ilgili. Dünyada yüz milyonlarca insan aşı oldu. Net olarak biliyoruz, neler olur neler olamaz.

BIONTECH AŞISI KAPAN KİŞİ VİRÜS KAPAR AMA BULAŞTIRMAZ DENİYOR. BU DOĞRU MU?

Bütün aşılar iyi. BionTech aşısında o kadar yüksek miktarda antikor üretiyorsunuz ki ne size bulaşıyor. Diyelim ki virüs size girmeye çalıştı akıllı hücreler bertaraf ediyor. Sizde de üreyemediği için kendini çoğalamadığı için başkalarına da bulaşmıyor. Bunun en net iki örneğini görüyoruz. İki ülkeden bahsedeyim. Birincisi İsrail. Nüfusunun yüzde 60'ını BionTech, Moderna aşılarıyla aşıladı. Vaka sayıları tek tüke düştü.

Türkiye'de koronavirüs salgını ne zaman biter? Harvardlı profesör tarih verdiTürkiye'de koronavirüs salgını ne zaman biter? Harvardlı profesör tarih verdi

AŞI KISIRLAŞTIRIR MI?

Dünyada bir milyar küsur insan aşı oldu. mRNA aşılarından yüz milyonlarca insan aşı oldu. Yüzbinlerce kadın aşı sonrası hamile kaldı. Hatta hamileler aşı oldu. Hiçbir sıkıntı olmadı doğan çocuklarda. Aşı dediğiniz koronavirüsünün 20'de bir küçük bir parçası. Böyle bir durum olsa Kovid ile hasta olduğunuzda herkesin kısır olması lazım. Oradaki riskiniz bin kat daha fazla. Siz onun çok çok küçük bir parçasını bağışıklık sisteminize öğretiyorsunuz. Diyorsunuz ki bu virüs geldiği zaman hazır olun. Virüsle enfekte olanların uzun vadeli etkisi var. Uzun Kovid dediğimiz bir olay var. Gençlerde bile yüzde 2'sinde kalp iltihabı olabiliyor. Bunu düşünmeleri lazım. Arada mantıksal bağlantı yok, biyolojik bir sebep yok. Uzun vadeli herhangi bir yan etki olma olasılığı sıfır. Ben uzun yıllardır bu konuları çalışıyorum bu yıl en mutlu olduğum gün Ocak'ın başındaydı, aşı olduğum gündü. Daha mutlu olduğum konu; Türkiye'ye gelebileceğim ve anneme sarılabileceğim dedim. Çok şanslıyız, bu kadar etkili aşı var elimizde ve bizi yıllarca koruyacak bu aşılar.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın Yıpranan saçların hızlıca onarmanın çözümü kolay! Saçlarınıza iyi bakın
Koronavirüs geçirenler bu sorunlardan şikayet ediyor! Uzman isim çözümü açıkladıKoronavirüs geçirenler bu sorunlardan şikayet ediyor! Uzman isim çözümü açıkladı
Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"Güldüren anlar! "Daha önce hiç görmedim"
Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) koronavirüs aşısı (Covid-19 aşısı)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 5 yorum
aşı gelsinde Afrika aşısı olmayada razıyım
yalandan kim ölmüş. avrupada böyle bir sonuç çıkmazken ülkemizde bunu kim araştırmış kaç kişide araştırılmış ta bunu söyleyebiliyor. firmalardan alıyorlar parayı çıkıp reklam yapıyorlar.
bizde akıllı birisi kalmadıki

En Çok Okunan Haberler

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Binlerce araç giriş yapmıştı! Sevindiren haber geldi

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Sivas'ta katliam gibi kaza: 9 kişi hayatını kaybetti

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Mayıs ayı enflasyon rakamları belli oldu!

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Milyonları ilgilendiriyor! Kabul edildi: Yapılandırma geliyor

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Canlı yayında ilişkiye giren gazeteci şaşırttı: Benim için doğal

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

Tam normalleşiyoruz derken... Yeni kapanma uyarısı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

1 Haziran koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

"1111 sayısını iyi kaydedin" dedi, sosyal medyada gündem oldu

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Atilla Peker'in iddiaları üzerine Kutlu Adalı cinayetine soruşturma

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Kılıçdaroğlu'ndan Bahçeli'ye: Başımızın üstüne

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.