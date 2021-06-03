Prof. Dr. Derya Unutmaz: Dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı

ABD'den Türkiye'ye gelen Bağışıklık Sistemi Uzmanı Unutmaz, CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün salgın ve aşı konusundaki sorularını yanıtladı.

NORMALLEŞME İÇİN ERKEN Mİ?

Unutmaz, "Türkiye'de erken mi başladı normalleşme?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bunu söylemek zor. Biraz hızlı girdik diyebilirim. Kapanmanın çok önemli bir rolü oldu. 60 binlerden 7-8 binlere düştü. Biraz daha kademeli olsaydı bence biraz daha az endişe ederdik. Şu anda virüs daha bulaşıcı bir virüs. Şu anda kestirmek zor ama. İnsanların davranışlarına tamamen bağlı. Tamamen normale döndük, eski hayatımıza döndük gibi davranırlarsa kesinlikle artacak. Oradan kaçış yok, aşılar yetişmez. Bugün bile günde bir milyon doz yapmaya başlasak etkisini Temmuz-Ağustos'ta görürüz. Önümüzdeki bir iki ay çok kritik bir süreç."

AŞI RANDEVULARINA GİTMEYENLERE ÇAĞRI

Aşı randevularına gitmeyenlere çağrı yapan Unutmaz, şunları söyledi:

İnanılmaz bir travma yaşıyoruz. Yakınlarımızı kaybettik. Bu savaştan - bir dünya savaşı bu - bu kurtulmanın tek yolu bu. Elimizde inanılmaz bir fırsat var. Yani şu anda dünyadaki en iyi aşı BionTech aşısı Türkiye'ye geliyor. Yani bu çok büyük bir fırsat. Örneğini İsrail'de gördük. Yüzde 60'ını aşıladılar ve bitti. Salgın yok, vaka çıkmıyor. Benim ABD'de yaşadığım eyalette her şey normal. Kimse maske takmıyor. Yüzde 70'e ulaştı ve bizim hastanede sıfır vaka var şu anda. İnanılmaz derecede etkililer ve buradan kurtuluşumuzun tek yolu bu. İnsanlar endişe etmesinler. O kadar çok dezenformasyon var ki. Bu mRNA aşılarıyla ilgili. Dünyada yüz milyonlarca insan aşı oldu. Net olarak biliyoruz, neler olur neler olamaz.