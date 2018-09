Prof. Dr. Dönmez: Pers kentinin altında çok büyük bir Hitit kenti var

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da Oluz Höyük arkeolojik kazılarına ilişkin değerlendirmede bulunan İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Amasya Oluz Höyük Kazı Başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez, "Bu sene kazılarda Hitit dönemine ait bir boğa heykelciği bulduk. Bu da Pers kentinin altında çok büyük bir Hitit kenti var" dedi. Oluz Höyük bölgesinde İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şevket Dönmez Başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları sürüyor. Amasya Valisi Osman Varol, İl Jandarma Komutanı Jandarma kıdemli Albay Ali Yıldız, İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Hamdi Yanık, Kültür ve Turizm İl Müdürü Hakan Karaman, Müze Müdürü Celal Özdemir ve gazeteciler, kaza alında incelemelerde bulundu, çalışmaları hakkında bilgiler aldı. 12 akademisyen, 6 arkeolog, 12 stajyer arkeoloji öğrencisi, 1 konservasyon öğrencisi, 4 işçi ile devam eden ve 60 gün sürecek olan kazılarda Demir Çağı (Frig Kültürü) Pers (Akhaimenid) Dönemi ile Hellenistlik kültür tabakaları araştırılıyor. 21 Temmuz’da etüt ve 10 Ağustos 2018’de arazi çalışmalarıyla 12’nci sezonuna başlanılan arkeolojik kazı çalışmaları, yeni ve çarpıcı bulgularıyla bilim dünyasının dikkatini de çekmeye devam ediyor. 'BULGULAR HEYECAN VERİCİ' Amasya Valisi Osman Varol, bulguların kendilerini heyecanlandırdığını belirterek, "Bizleri heyecanlandıran bulgular, geçen yıl ki bulgular da var hocamızın aydınlatması ile incelemiştik. Gerçekten yine heyecan verici ve Amasya’mız adına özellikle bizim tarihi envanterimize katılacak. Birçok eser bunun yanında birçok tarihi bilgi birikimi eklenmiş olacak. Oradaki yeni bulguların önemi ve onların üzerinde hocalarımızın motivasyonunda yarattığı katkı bizi de oldukça mutlu ediyor. Çünkü onları da çok heyecanlı gördüm. Buda gerçekten çalışmaların geleceği açısından çok önemli, daha sonrasında da kazı evimize gelip, bu yıl bulunan eserlerden bir kısmını inceleme fırsatı bulduk" dedi. 'BÜYÜK BİR HİTİT KENTİ VAR' İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi ve Amasya - Oluz Höyük kazı başkanı Prof. Dr. Şevket Dönmez de, bu yılki kazı çalışmalarında Hitit dönemine ait bir boğa heykelciği bulduklarını duyurdu. Dönmez, "Bu sene ki kazılarda zaten bir Pers kenti ortaya çıkmaya başlamıştı. Bunun yeni birimleri açığa çıkmaya başladı. Bir yol, bir malikâne, bir ateşgedeyi biz ortaya çıkarmıştık. Zaten bunların hepsi Dünya tarihinde bir ilk, bunlar Amasya’da gerçekleşiyor. Bu sene ilk defa bir Apadana denilen sütunlu bir kabur salonu, bir taht salonu, bir yönetici salonu açığa çıkmaya başladı. Henüz daha onun kazılarının başlangıç aşamasındayız. Ama şuan ki aşama bile şuan ki bulgular bile çok heyecan verici ve bunlar Anadolu Demir Çağ tarihini, Anadolu Eski Çağ tarihini, Pers arguisti açısından çok önemli bir dönemidir. Çok önemli bulgular şuan; sütun kaidesi ortaya çıkardık. Henüz daha net bir plan ortaya çıkmadı ama 1-2 yıllık kazılarda inşallah bunları da açığa çıkaracağız. Bu sene kazılarda Hitit dönemine ait bir boğa heykelciği bulduk. Bu da Pers kentinin altında çok büyük bir Hitit kenti var. Şanovitta olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu. 'HER SÜRPRİZ İLE KARŞILAŞABİLİRİZ' Çalışmaların sürdüğünü ve her an her sürpriz ile karşılaşabileceklerini kaydeden Dönmez şöyle dedi: "Hititlerin kutsal bir kenti, Doğantepe’nin komşuluğunda bir kent, Doğantepe’de biliyor sunuz, Hatmiş kent olması lazım, büyük olasılıkla, Hitit kentinin de kaşkala tarafından yakılıp, yıkıldığını biliyoruz. Bu süreçte bir Hitit tapınağına işaret ediyor, Boğa heykelciği ve bunun da haricinde tabi ki eğer bir Hitit tapınağı varsa, bir Firig tapınağı var zaten, bir de şimdi Ateşgele çıktı. Oluz Höyük’ün geleneksel bir kutsal kent olduğunu ve her gelen kültüründe burada bir tapınak yaptığını bize gösteriyor. Bulduğumuz Apadana yapısı 2500 yıllık MÖ 500 yıllarına ait, arkeoloji de şöyle bir söz vardır. Toprağın altından ne çıkacağı belli olmaz. Yani her an her sürpriz ile karşılaşabiliriz. Burası bir taht odası, tabi ki tahtta gelebilir, ama o zaman ki şartlarla belki tahtı aldığı götürdü. Belki tahtın parçaları çürüdü, belki çürümeyen parçalarını bulacağız."