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  4. Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? Prof. Dr. Dursun Buğra kaç yaşında, uzmanlığı ne?

Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? Prof. Dr. Dursun Buğra kaç yaşında, uzmanlığı ne?

19.03.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FOX TV ekranlarında her sabah yayınlanan İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat programının bu sabahki konuğu Prof. Dr. Dursun Buğra oldu. Kolon kanseri ile ilgili açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Dursun Buğra, Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetinin kararı ile 2020 yılında Üniversite Onur Kurulu üyeliğine seçildi. Prof. Dr. Dursun Buğra, iş adamı Mustafa Cengiz gibi pek çok ismin ameliyatını gerçekleştirmiştir.

Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? Prof. Dr. Dursun Buğra kaç yaşında, uzmanlığı ne?

Prof. Dr. Dursun Buğra halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev almaktadır. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Dursun Buğra, uzmanlık eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

PROF. DR. DUSUN BUĞRA KİMDİR?

Prof. Dr. Dursun Buğra, 27 Kasım 1954’te Karadeniz Ereğli’de doğmuştur. İlköğrenimini Fatih İskenderpaşa İlkokulu, Orta ve Lise eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Genel Cerrahi alanındaki eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde (1979-1983), Askerlik hizmetini Kars Sarıkamış Asker Hastanesinde (1983-1985) ve mecburi hizmetini SSK İstanbul hastanesinde (1985-1987) tamamlamıştır. 1987-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Dursun Buğra, 1989 yılında Doçent 1996 yılında Profesör oldu. Mesleki ilgi alanları; Kolon ve rektum cerrahisi, Üst gastrointestinal sistem cerrahisi ve Laparoskopik cerrrahi olan Prof. Dr. Buğra, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Eski Başkanı ve Uluslararası Kolon Rektum Cerrahisi Üniversiteler Birliği icra kurulu üyesi olmuştur. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği, Avrupa Koloproktoloji Derneği ve Avrupa Endoskopik Cerrahi Birliği Üyelikleri bulunmaktadır.

eğitim

Evli ve iki çocuk babası olan Prof. Dr. Dursun Buğra’nın 63 yabancı dilde ve PubMed’de kayıtlı makale, 1202 alıntılama, H-indeksi 19, 67 Türkçe makale, 154 Türkçe kongre bildirisi, 43 yabancı dilde kongre bildirisi ve 27 Türkçe kitap bölümü sahibidir. Netkent Akdeniz Araştırma ve Bilim Üniversitesi Mütevelli Heyetinin 1 Haziran 2020 tarihli kararı ile Üniversite Onur Kurulu üyeliğine seçilen Prof. Dr. Dursun Buğra, halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev yapmaktadır.

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