Prof. Dr. Dursun Buğra kimdir? Prof. Dr. Dursun Buğra kaç yaşında, uzmanlığı ne?

Prof. Dr. Dursun Buğra halen Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Amerikan Hastanesi Genel Cerrahi Bölümünde görev almaktadır. Tıp eğitimini İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde gerçekleştirmiştir. Prof. Dr. Dursun Buğra, uzmanlık eğitimini ise İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır.

PROF. DR. DUSUN BUĞRA KİMDİR?

Prof. Dr. Dursun Buğra, 27 Kasım 1954’te Karadeniz Ereğli’de doğmuştur. İlköğrenimini Fatih İskenderpaşa İlkokulu, Orta ve Lise eğitimini Galatasaray Lisesinde tamamlamıştır. 1979 yılında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun olmuştur. Genel Cerrahi alanındaki eğitimini İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesinde (1979-1983), Askerlik hizmetini Kars Sarıkamış Asker Hastanesinde (1983-1985) ve mecburi hizmetini SSK İstanbul hastanesinde (1985-1987) tamamlamıştır. 1987-2011 yılları arasında İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi olarak görev yapan Prof. Dr. Dursun Buğra, 1989 yılında Doçent 1996 yılında Profesör oldu. Mesleki ilgi alanları; Kolon ve rektum cerrahisi, Üst gastrointestinal sistem cerrahisi ve Laparoskopik cerrrahi olan Prof. Dr. Buğra, Türk Kolon Rektum Cerrahisi Derneği Eski Başkanı ve Uluslararası Kolon Rektum Cerrahisi Üniversiteler Birliği icra kurulu üyesi olmuştur. Türk Cerrahi Derneği, Ulusal Endoskopik-Laparoskopik Cerrahi Derneği, Türk Cerrahi Gastroenteroloji Endoskopi Derneği, Avrupa Koloproktoloji Derneği ve Avrupa Endoskopik Cerrahi Birliği Üyelikleri bulunmaktadır.