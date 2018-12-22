Prof. Dr. Efendi: Sigara MS'in ortaya çıkışını ve seyrini etkiliyor

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) - KOCAELİ Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Nöroloji Bölümü Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hüsnü Efendi, Multipl Skleroz(MS) hastalarının sigaradan uzak durmaları gerektiğinin altını çizerek, "Sigara MS'in ortaya çıkışını ve hastalığın seyrini etkiliyor. MS'li hastanın mutlaka sigarayı bırakması gerekiyor" dedi. Türk Nöroloji Derneği'nce 54'üncüsü düzenlenen Ulusal Nöroloji Kongresi'ne katılan Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüsnü Efendi, MS hastalığıyla ilgili bilgi verdi. Dünyada 3 milyon, Türkiye'de ise 60 binden fazla kişinin MS'ten etkilendiğini anlatan Efendi, MS'in 20 ila 40 yaş döneminde ortaya çıkan bir hastalık olduğunu aktardı. Efendi, "Kadınlarda daha çok ortaya çıkıyor. Yaklaşık iki kat daha yüksek erkeklere göre ve tekrarlayıcı nörolojik belirtilerle, ataklarla ve bazı hastalarda da kalıcı özürlülükle yani sakatlıkla seyredebiliyor" dedi. 'HASTALIĞIN SEYRİNİ ETKİLİYOR' MS'in giderek sıklığı artan bir hastalık ve ciddi bir sağlık sorunu olduğunu kaydeden Prof. Dr. Hüsnü Efendi, "Son yıllarda, MS tedavisiyle ilgili ciddi gelişmeler var. Yeni gelişmeler var. Artık erken tanı konulduğunda iyi bir hekim takibiyle, iyi tedavi gördüğünde MS hastaları normal bir yaşam sürdürebiliyor. Sağlıklı bir hayat sürdürebiliyorlar. MS'de ilaçlar dışında, tedavi dışında, hastanın dikkat etmesi gereken bazı özel durumlar var. Örneğin sigara MS'in ortaya çıkışını ve hastalığın seyrini etkiliyor. Mutlaka MS'li bir hastanın sigarayı bırakması gerekiyor" diye konuştu. ÇARESİZ BİR HASTALIK DEĞİL MS'li hasta için beslenme ve diyetin de önemine işaret eden Prof. Dr. Hüsnü Efendi, şöyle dedi: "Özellikle balık da içeren bir Akdeniz diyeti MS hastaları için oldukça ideal bir tedavi seçimi ve iyi bir diyet seçeneği. Bunun dışında MS'li hastalar uygun bir tedaviyle, uygun bir zamanlamayla hamile kalabilir ve çocuk sahibi olabilir. Bu konuda engelleyici bir hastalık olmadığını söyleyebilirim. MS hastaları için söyleyebileceğim son şey, çaresiz bir hastalık olmadığı, bu hastalığın umutsuz bir hastalık olmadığı. Günümüzde etkili bir tedaviyle bu hastalığı erken tanı konulduğunda iyi bir şekilde tedavi edileceğini söylemek isterim."

