HABER

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 11:56 | Son Güncelleme

AK Partili Emine Nur Günay, 30 Ağustos dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Günay'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"30 Ağustos 1922, 30 Ağustos 2018...

Bundan tam 96 yıl önce, Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz’un yıldönümü...
Türk milletinin canı ve kanı pahasına kazandığı, zihinlerimize ve kalbimize kazınan büyük Zafer...
Bu zafer, yüzlerce yıldır Türk milletinin verdiği mücadelenin ne ilki, ne de sonu... Ancak bütün dünya biliyorki Türk milleti birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece, önüne çıkarılan hiçbir engeli tanımaz.

Kurtuluş Savaşında “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek çıkılan yolda Cumhuriyet ile Türk milletinin yeniden doğuşu...
15 Temmuz gecesi milletimizin şanlı direnişi ve sonrasında göğüslediği tüm saldırılar...
Emanetimiz kutsal, sorumluluğumuz büyük...

Tarihimiz boyunca bu kutsal mücadelede vatanı için gözünü kırpmadan canlarını vermiş, bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya ilan etmiş kahraman şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil olduYargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu
Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseriKınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
30 Ağustos Zafer Bayramı

En Çok Okunan Haberler

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Ümraniye'de marketteki taciz olayı saniye saniye kaydedildi! Gözaltına alındı

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bankalar Türk Telekom'a ortak oluyor

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Bahar Candan'dan üstsüz poz!

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Korkunç tablo! Resmi ölü sayısı 64'ten 2 bin 975'e çıktı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Polis yardıma gitti, saldırıya uğrayıp yaralandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Adil Öksüz'ü serbest bırakan hakim Çetin Sönmez'in cezası belli oldu

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Hesap kavgası çıkaran adam suç makinesi çıktı!

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Kınık'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı konseri

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

Fatih Altaylı'dan Nagehan Alçı'yı kızdıracak sözler

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

Yazar Nehir Erdem'in 'Deli Divane' kitabındaki ifadeler sosyal medyayı salladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.