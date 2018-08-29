Prof. Dr. Emine Nur Günay'dan 30 Ağustos mesajı

AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Emine Nur Günay, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin mesaj yayımladı.

Günay'ın mesajında şu ifadeler yer aldı:

"30 Ağustos 1922, 30 Ağustos 2018...

Bundan tam 96 yıl önce, Türk ordusunun kesin zaferiyle sonuçlanan Büyük Taarruz’un yıldönümü...

Türk milletinin canı ve kanı pahasına kazandığı, zihinlerimize ve kalbimize kazınan büyük Zafer...

Bu zafer, yüzlerce yıldır Türk milletinin verdiği mücadelenin ne ilki, ne de sonu... Ancak bütün dünya biliyorki Türk milleti birlik ve beraberlik içinde olduğu sürece, önüne çıkarılan hiçbir engeli tanımaz.

Kurtuluş Savaşında “Ya İstiklal Ya Ölüm” diyerek çıkılan yolda Cumhuriyet ile Türk milletinin yeniden doğuşu...

15 Temmuz gecesi milletimizin şanlı direnişi ve sonrasında göğüslediği tüm saldırılar...

Emanetimiz kutsal, sorumluluğumuz büyük...

Tarihimiz boyunca bu kutsal mücadelede vatanı için gözünü kırpmadan canlarını vermiş, bağımsız yaşama arzusunu tüm dünyaya ilan etmiş kahraman şehitlerimizi, şükran, minnet ve rahmetle anıyorum. Yüce milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, zafer ruhunun ilelebet yaşamasını diliyorum."



