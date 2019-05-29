HABER

Prof. Dr. Engin: KKKA'da hastaların yüzde 95'i kurtuluyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 29.05.2019 17:39 | Son Güncelleme

SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.

SİVAS, (DHA)- SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, Türkiye genelinde şimdiye kadar 10 bin 562 Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastası tespit edildiğini belirterek, bu kişilerin yüzde 95'inin iyileştiğini söyledi. CÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Engin, ilk olarak Kongo'da görülen, Birinci Dünya Savaşı sonlarında da Kırım'da rastlanmasından dolayı Kırım Kongo Kanamalı Ateşi adını alan ve keneden bulaşan hastalıkla ilgili bilgiler verdi. Türkiye'de ilk vakaların Kelkit Vadisi'nde görüldüğünü ve hastaların birçoğunun Tokat'tan geldiğini anımsatan Engin, ayrıca Türkiye'de ilk tanının 2003 yılından sonra konulduğunu belirtti. Engin, hastalığa Tokat, Sivas, Yozgat, Gümüşhane gibi illerde daha çok rastlandığına belirterek, "Türkiye geneline bakıyoruz, şu ana kadar 10 bin 562 hasta tespit edilmiş ve bunun bin 683'ü bizim üniversitemizde takip edilmiş. Tabii bu hastaların hepsi Sivas'tan değil, komşu illerden de geliyor" ifadelerini kullandı. KKKA konusunda ülkede sağlık çalışanlarının tecrübeli ve donanımlı olduğunun altını çizen Engin, Cumhuriyet Üniversitesi'nin bu hastalıkla mücadelede ülke çapında üst sıralarda yer aldığını söyledi. 'KKKA'DAN HASTALARIN YÜZDE 95'İ KURTULUYOR' Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin KKKA konusunda önemli bir merkez olduğunu söyleyen Engin, "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi gerçekten bu konuda çok fazla hastayı takip ediyor. Temizlikçisinden, doktoruna kadar bütün personelimiz, hemşehrilerimiz hatta öğrencilerimiz bile çok tecrübeli. Tek kişilik odalarımızın olması büyük bir avantaj. İyi bir kan merkezimiz var. Bunların hepsi bizim için çok büyük bir avantaj. Bu alanda tecrübeli bir merkeziz. KKKA konusunda 'bütün hastalar ölecek' şeklindeki bir korku yersizdir. Çünkü yüzde 95'i kurtuluyor. Korkmamak lazım, bilinçli olmak lazım" dedi. KENE İÇİN ÖNLEMLER Vücuduna kene yapışan kişilerin en yakın sağlık merkezine başvurması gerektiğini aktaran Engin, "Sağlık kuruluşuna gidilme imkanı yoksa kişi kendisi de yapabilir ama burada önemli nokta keneyi doğru çıkartmak. Burada dikkat edilmesi gereken çıkarma işlemi yaparken keneyi kusturmamak. Bazen görüyoruz, kolonya, deterjan, sigara, aseton gibi farklı farklı şeylerle keneyi çıkartmayı deniyorlar. Bunu kesinlikle önermiyoruz, şu açıdan önermiyoruz; diyelim ki kene KKKA virüsü taşıyor, kişiyi de ısırdı kan emiyor, henüz virüsü vermedi. Ama siz kusturursanız zaten orayı delmiş, kusmuğuyla kişiye mikrobu vermiş oluyor. O yüzden kusturulmaması gerekiyor. KKKA'nın görüldüğü bölgelerde çayıra çimene uzanmayacaksınız. Çünkü kene uçmaz, kene yürür. Kene çıplak teni arar, kan emmek için. Tarlada mümkün oldukça çıplak ten olmaması gerekir. Uzun pantolon giyebilirsiniz, çorabı pantolonun üzerine çekmek doğru bir uygulama" diye konuştu.

PARTNERÇözümü mısır unuymuş!Çözümü mısır unuymuş!
Rize’de hastanelerde ’Manevi Destek Birimi’ kurulduRize’de hastanelerde ’Manevi Destek Birimi’ kuruldu
Erken doğum belirtisi sanıldı ama bel fıtığı çıktıErken doğum belirtisi sanıldı ama bel fıtığı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Süleyman Soylu 'Adreslerinizi kontrol edin' diyen Elçin Sangu'ya cevap verdi

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Resmi Gazete'de yayımlandı! Yeni banka kuruldu

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni parti sinyalini Meclis'ten verdi! 'Türkiye'yi kucaklayacak'

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Yeni askerlik düzenlemesi bayramdan sonraya kaldı

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Türkiye'de bir ilk! Böyle görüntülendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

Yüzme havuzunun klor tankı sızdırdı, 100 kişi zehirlendi

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Migren ağrısını en çok geçirecek doğal yöntemler nelerdir?

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

İğdenin şaşırtan faydaları

İğdenin şaşırtan faydaları

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

Genç kadın erken teşhisle meme kanserini yendi

'Sahurda sigara içip yatmak kalp krizini tetikliyor' uyarısı!

Sahurda bunu yapıyorsanız dikkat! Kalp krizini tetikleyebilir

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir' uyarısı

İftardan sonra bunu yapıyorsanız dikkat! 'Öldürücü olabilir'

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Uzmanlar besin duyarlılığı testlerini önermiyor

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Ramazanda sigara tiryakilerine uyarı

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

Tohum Otizm Vakfı'ndan “Otizme Mavi Işık Yak” çağrısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.