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Prof. Dr. Erben: Pandeminin sona ermesi için yüzde 70 toplum bağışıklığı gerek

27.04.2021 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Nurettin Erben, pandeminin sona ermesi için toplumda yüzde 60-70’lik bağışıklığın oluşması gerektiğini belirterek, bunun da aşılamayla mümkün olabileceğini söyledi. Prof. Dr. Erben, "Aşılama sonrasında antikor ölçtürmek şu anda gerekli değil" dedi.

Prof. Dr. Erben: Pandeminin sona ermesi için yüzde 70 toplum bağışıklığı gerek

ESOGÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Erben, koronavirüs salgınından korunmak için mutlaka Covid-19 aşısı olunması gerektiğini söyledi.

'YÜZDE 70'LİK BAĞIŞIKLIK' VURGUSU

Aşının sadece bireyler için değil aile ve toplum sağlığını korumak için de önemli olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nurettin Erben, “Pandeminin sona ermesi için toplumda yüzde 60 ile 70’lik bir bağışıklığın oluşması gerekiyor. Bu da şu anda ancak aşılama ile mümkün olabilir. Çoklu alerji öyküsü olan ya da geçmişte bir enjeksiyon sonrasında kendisinde ciddi alerjik reaksiyon gelişen kişilerin hastanede 30 dakika kadar gözlenecek şekilde aşılanması gerekiyor.

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ANTİKOR ÖLÇTÜRMEK GEREKLİ Mİ?

Aşılanan kişiler önlem almayı bırakmamalı. En az 6 hafta sonra tam koruma gerçekleşebiliyor. Aşılamanın hedefi toplumda belli bir bağışıklık yaratmak. Aşıya ulaşabilen herkesin aşı olması gerekiyor. Aşılama sonrasında antikor ölçtürmek şu anda gerekli değil” dedi.

(DHA)

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