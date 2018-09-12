Prof. Dr. Ercan'dan Antalya depremiyle ilgili açıklama: Daha büyük bir deprem olursa...

Antalya’da üst üste meydana gelen depremler korku yarattı.

AFAD’ın sitesinde yer alan bilgiye göre Antalya’nın Kumluca ilçesinde bugün 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem saat 09.21'de gerçekleşti. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.3 olarak açıkladı.

Antalya'da dün sabaha karşı da Döşemealtı ilçesinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş, bu deprem de Antalya'nın tamamında ve Burdur ile Isparta'nın bazı ilçelerinde hissedilmişti.

Antalya Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur, Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında meydana gelen 5,2 büyüklüğündeki depreme ilişkin, şimdiye kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

“ANTALYA’DA BÜYÜK BİR DEPREM YAŞANACAK MI?”

“Bu depremlerin tetikleyici etkisi var mı?”, “Antalya’da büyük bir deprem yaşanacak mı?” soruları merak konusu oldu.

İstanbul teknik Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği Bölümü’nden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Odatv'nin sorularını yanıtladı.

Ahmet Ercan, “12 Eylül 2018 Çarşamba günü, Antalya Kumluca’nın 65 km ötesinde, körfez içinde, 09.21’de, M5,2 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bu ana depremin öncüsü Antalya-Döşeme altında 11 Eylül’de M4,8 olarak gerçekleşmişti. Depremin odak derinliği;Kandilli’ye göre 14 km, AFAD’a göre 40 km dir. Bu çelişkili açıklamalar yorum yapmayı güçleştirmektedir.Kandilli’ye göre 14 km orta derindir, etkileyici olur. AFAD’a göre 40 km derindir. Etkisi daha az olur” ifadelerini kullandı.