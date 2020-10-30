Prof. Dr. Ercan'dan İzmir depremi açıklaması: 35 atom bombası gücünde bir enerji boşalmıştır

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremle ilgili Prof. Dr. Ahmet Ercan Haber Global'de önemli açıklamalar yaptı.

Prof. Dr. Ercan'ın açıklamalarından satır başları:

"Ben bu depremin olacağını 3 yıldır söylüyorum. Sisam'ın kuzeyinde 6.8'e kadar deprem bekliyorum dedim. Bunun belirtileri vardı. Midilli-İzmir depreminin yerini söylemiştim daha önce, bu da oldu. Bu bir Sisam depremi aslında. Bu depremin büyüklüğü asla 6.6 değil. Bu depremin büyüklüğü 6.8. Neden bu depremler küçük gösteriliyor anlamış değilim. Birilerinin yazılımları düzeltmesi gerekiyor.

"35 ATOM BOMBASI GÜCÜNDE BİR ENERJİ BOŞALMIŞTIR"

"Bu deprem sığ bir deprem. Bu depremin yıkım gücü 9'dur. 35 atom bombası gücünde bir enerji boşalmıştır. Bu deprem göçüntülü bir depremdir. Süpürtü dalgaları Seferihisar'da, Kuşadası'nda kıyıya vurdu. Yani tsunami olmuştur. Bunu daha önce hiçbir depremde görmemiştik. Ege'deki depremler süpürtü dalgası oluşturur ama bu dalgaların büyüklüğü hiçbir zaman Endonezya'daki gibi 5-10 metre yüksekliğinde olmaz. Yollara sel gibi, önüne masayı sandalyeyi alarak sürüklemeye başladı. Bunu ilk defa görüyoruz.