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Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

Uğur Dündar’ın sunduğu Demokrasi Arenası’nda Türkiye'deki depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Türkiye'deki fay hatlarının tamamının harekete geçtiğini dile getirdi.

Prof. Dr. Ercan'dan korkutan deprem açıklaması: Türkiye'deki fay hatlarının tamamı harekete geçti

Uğur Dündar’ın, Tele1’de yayınlanan ‘Demokrasi Arenası’ programına katılan Prof. Ahmet Ercan, şunları söyledi:

"Bu yıl Türkiye deprem yılını yaşıyor. Bunun nedeni de Afrika anakarasının Türkiye'ye toslama hızında yaklaşık yüzde 25 ile yüzde 50’lik bir artış oldu. Yani Kuzeye doğru bir itme söz konusu. Bu Türkiye’yi çok kastı. Yaşanan bu son 4 depremin ardından Türkiye’deki kırıkların (fay hatlarının) tamamının harekete geçtiğini gördüm. Bunu ilk defa gördüm. Ben 'fay' demiyorum aslında 'kırık' diyorum. Çünkü 'fay', Gürcüce bir kelimedir, deterjan-temizleyici demektir. Türkçe'de fay diye bir kelime yok. Türkiye bir deprem yılı yaşayacak. Ben şunu söylemiyorum, ben 'her an deprem olabilir' diyen bir kişi değilim."

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Anahtar Kelimeler:
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan deprem fay hattı

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