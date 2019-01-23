HABER

Prof. Dr. Ercan: Türkiye'nin deprem tehlikesi değişmez

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2019 14:13 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin deprem bölgeleri haritasını güncelleyen AFAD Deprem Daire Başkanlığı'nı eleştiren Prof.

Prof. Dr. Ercan: Türkiye'nin deprem tehlikesi değişmez

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA) - TÜRKİYE'nin deprem bölgeleri haritasını güncelleyen AFAD Deprem Daire Başkanlığı'nı eleştiren Prof. Dr. Ahmet Ercan, yeni haritaya göre, 46 ilin deprem riskinin azalmasını ve 6 ilde deprem riskinin artmasını değerlendirdi. Ercan, Türkiye'nin deprem tehlikesinin değişmediğini ve değişmeyeceğini, yapılan açıklamaların ise bilime ve gerçeklere ters olduğunu kaydetti.
Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Ahmet Ercan, yazılı açıklama yaparak, AFAD Deprem Daire Başkanlığı'nın 1 Ocak 2019'da yürürlüğe giren yeni haritası hakkında değerlendirmelerde bulundu. Bir ülkenin deprem haritasının en az 1 milyon yıl değişmeyeceğini savunan Ercan, "Açıklandığı gibi hiçbir bilimci ya da kurum Bursa, Diyarbakır, Malatya, Muğla, Van'ın deprem sakıncasını azaltamaz. Ayrıca Rize, Trabzon, Aksaray'ın deprem sakıncasını arttıramaz. Bu bilimle gerçeklere terstir. Bu tür açıklamalar, kurumların güvenirliğini düşürdüğü gibi deprem için yapı güvenliğinin azaltılması ya da gereksiz artırılmasına neden olabilir" dedi.
Deprem riskinin azaldığı açıklamasının, o ildeki yapıların daha güçsüz yapılmasına olanak sağlayacağını öne süren Prof. Dr. Ercan, şunları kaydetti:
"Jeofizik mühendislerinin İstanbul için 1945'li yıllarda önerdiği M7.5 deprem sakınım değeri günümüzde değişmemiştir. Ne var ki İstanbul'da ortalama yapı güvenliği M6.3'tür. Açıkçası, İstanbul odaklı olacak M6.3 ya da daha büyük bir deprem İstanbul yapılarının bir bölümünü etkiler. Başta İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa gibi büyük kentlerimizde 'incelikli yer inceleme çalışmaları' (micro-zonation) yapılmıştır. Yer ile yapı güvenliğine bakılarak, yüzde 35 oranında Anadolu, yüzde 65 oranında Avrupa yapıları etkilenecektir."
YENİ HARİTADAKİ DURUM
Kullanıma 1996 yılında sunulan Türkiye'nin deprem bölgeleri haritası, AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'nca yenilenerek, 1 Ocak 2019'da yürürlüğe girdi. Yeni haritaya göre, Türkiye'nin en tehlikeli görülen deprem alanı oranı yüzde 42'den yüzde 17'ye indi. Aralarında Adana, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Gaziantep, Kayseri, Kırşehir, Malatya, Muğla, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Van'ın da bulunduğu 46 ilin deprem riski azaldı. Tekirdağ, Aksaray, Karaman, Rize, Erzurum ve Trabzon'un ise deprem riski arttı.
Öte yandan eski haritada binaların yüzde 44'ü tehlikeli gruptayken, yeni haritada bu oran yüzde 26'ya düştü.

FOTOĞRAFLI

PARTNERCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemediCem Özer: Sinan Çetin hastanenin parasını bile ödemedi
Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...
Doğumda yapılan hata 15 ayına mal olduDoğumda yapılan hata 15 ayına mal oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

İmzalar atıldı! Askere yeni eğitim

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Türkiye'nin deprem haritası güncellendi!

Giyim devi konkordato istedi

Giyim devi konkordato istedi

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Binlerce kişiye önemli uyarı! Paranızı geri alabilirsiniz

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

Mustafa Sarıgül, CHP'den istifa etti

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

HDP'nin TRT sunucusu adayına sosyal medyada tepki

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

İlçeyi karıştıran fotoğraf!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yolcular hemen 155'i aradı!

Yolcular hemen 155'i aradı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

AYM’den cinsel ilişki görüntüsü kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da kan donduran olay! Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu...

Kızını bıçaklayan cani: Sürekli paramı yiyordu!

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

Çingene Kız'ın gözlerine ziyaretçi akını

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

2 metreyi aşan kar onları da vurdu!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

İkiz doğuran 12 yaşındaki kızın babasından korkunç ifadeler!

Muhasebeci Özlem için istenen ceza belli oldu! 20 iş adamını 100 milyon dolandırmıştı

Muhasebeci Özlem... 20 iş adamından 100 milyonluk vurgun!

Eski 3. Kolordu Komutanı Erdal Öztürk beraat etti

Eski 3. Kolordu Komutanı beraat etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.