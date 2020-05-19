Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan aşı açıklaması

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüse karşı yürüttüğü aşı çalışmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Ovalı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aşı çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti. Kısmet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere. Dostlara müjde, ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi eleştirin....yerden yere vurun.... 50 günde bu kadar yapabildik......"

Asi çalışmamız 1. Basamak testleri başarı ile geçti kismet 2. Basmak ve 3. Basamak testlere dostlara müjde ak ve kara trollere ise yeni bir iş kapısı. Hadi elestirin....yerden yere vurun.... 50 günde bukadar yapabildik...... — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 19, 2020



