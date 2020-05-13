Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklama

İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığı paylaşımlar:

Bilgilendirme: İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylül'de klinik testlere başlamak.

Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir anti-antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz pre print olarak yayınlandı.

Bilgilendirme :

İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz asimizin birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylülde kilinik testlere baslamak. — Ercüment Ovalı (@ercumentovali) May 13, 2020



