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  4. Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklama

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2020 23:03 | Son Güncelleme

Koronavirüse karşı yürüttüğü aşı ve ilaç çalışmalarıyla gündeme gelen Prof. Dr. Ercüment Ovalı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor, amaç Eylül'de klinik testlere başlamak" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs aşısı çalışmalarına ilişkin açıklama

İşte Prof. Dr. Ercüment Ovalı'nın yaptığı paylaşımlar:

Bilgilendirme: İlk partide 2 miyon dozu hedeflediğimiz aşımızın birinci basamak hayvan deneyleri sorunsuz devam ediyor. Amaç Eylül'de klinik testlere başlamak.

Dornaz Alfa'nın sadece akciğer problemlerine neden olan zarı eritmediği, aynı zamanda bir anti-antiviral gibi çalışabildiğini rapor ettiğimiz ilk laboratuvar ve klinik verilerimiz pre print olarak yayınlandı.


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