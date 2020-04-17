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Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı paylaşımı! Dornaz Alfa ilacı nedir?

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2020 00:31 | Son Güncelleme

Türkiye'de ve dünyada koronavirüs aşısı ve tedavisi için çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Aşı ve tedavi geliştirmek için çalışmalar yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan heyecanlandıran açıklama geldi. Porf. Ovalı, Dornaz alfa ilacının acilen hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı açıklamasında bulundu. Peki Dorfaz alfa ilacı nedir?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı'dan koronavirüs ilacı paylaşımı! Dornaz Alfa ilacı nedir?

Prof. Dr. Ercüment Ovalı, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''1 aydır laboratuvarda çalıştığımız bir ilacın ismini 23 nisanda açıklayacaktık ancak o kadar etkili duruyor ki insanların hayatını kurtarabilir. İnsanların hayatından gün çalmak istemedik. Acilen Dornaz alfa hastaların tedavisinde klinik testlere alınmalı. Kahramanlarıma teşekkür ederim''

DORFAZ ALFA İLACI NEDİR?

Dornaz alfa (Rekombinan insan DNaz), human DNaz I enziminin rekombinan formudur. Bu nedenle “rekombinant human DNAz” (rhDNaz) olarak da adlandırılır. Bu ilaç, KF (Kistik Fibrozis) hastalarının mukusundaki nekroza uğramış nötro fillerden açığa çıkan çok miktardaki serbest DNA’yı yıkmak ve böylece solunum yolu sekresyonlarının viskoelastisitesini azaltmak, mukusun klirensini artırmak ve solunum yolu enfeksiyonlarının sık ve şiddetini azaltmak yoluyla akciğer fonksiyonlarını korumak ya da iyileştirmek amacıyla geliştirilmiştir.

ERCÜMENT OVALI KİMDİR?

1961’de Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Hacettepe Üniveristesi Tıp fakültesinde başladığı tıp eğitimini 1985 yılında 19 Mayıs Üniversitesi'nde, İç hastalıkları ihtisasını aynı üniversitede 1991'de Hematoloji üst ihtisasını 1997’de Marmara Üniversitesi Tıp fakültesinde tamamladı.

Öğretim üyeliği hayatına 1992 KTÜ iç hastalıklarında başlayan Ovalı, 1994’de Doçent 1999 da Profesör oldu. Karadeniz Teknik Üniversitesi Hematoloji bilim dalında öğretim üyeliği görevini yaparken 1 Aralık 2010’dan sonra Acıbadem Labcell hücre laboratuvarı ve Kordon kanı bankası Mesul Müdürü oldu. 59’u yurt dışı makale olmak üzere 370 den fazla yayına sahip olup, yurt dışı yayınlarının citation oranı 2.5 dir.

Son 18 yıldır hücresel tedavi ürünlerinin geliştirilmesi ve klinik uygulaması ilgili olarak çalışmaktadır. İlk olarak 1998-2007 arasında KTÜ Kemik iliği nakli Merkezi Sorumluluğunu yürüttü. Yine bu süreç içerisinde Sağlık Bakanlığı Kemik iliği nakli Komisyonunda üye ve Kordon kanı bankaları Koordinasyon kurulunda başkan olarak görev yaptı.

2003 yılından sonra KTÜ adına ülkemizin ilk GMP laboratuarının Trabzonda kuruluşunda proje koordinatörü olarak faaliyet gösterdi ve 2007 yılından sonrada bu proje kapsamında GMP şartlarında üretim yeri ruhsatına sahip ilk mesul müdür olarak Mezenkimal kökhücreler başta olmak üzere 14 ayrı hücresel tedavi ürününü ülkemize kazandırdı.

1 Aralık 2010'dan bu yana da Acıbadem sağlık grubu hastaneleri GMP ve Hücre tedavi ürünleri danışmanlığını ve Mesul Müdürlüğünü ile Doku Tipleme Laboratuarları sorumluluğunu yapmakta ve Acıbadem Kozyatağı Kemik iliği nakil merkezinde çalışmaktadır.

Yaptığı önemli çalışmalar arasında, yarı uyumlu nakillerde TCR alfa beta seleksiyonuna ilave olarak APC deplesyonu ile nakil mortalitesi ve komplikasyonlarında 19 hastalık bir seride %50 azalmaya neden olduğunu göstermesi olup bu çalışması devam etmektedir.

Devam eden diğer önemli çalışması ise dünyada ilk kez DMD hastada allogeneik umblikal kord mezenkimal kök hücreleri ile sağlıklı distrofin geninin nakledilebileceğini gösterdiği araştırmasıdır.

Evli ve 2 çocuk babasıdır.

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