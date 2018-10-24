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Prof. Dr. Erdoğan: Türkiye'de günde 395 Suriyeli bebek dünyaya geliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 18:59 | Son Güncelleme

TÜRK-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof.

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- TÜRK-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, Türkiye'de günde ortalama 395, Şanlıurfa'da ise 50-55 Suriyeli bebeğin dünyaya geldiğini söyledi.

Şanlıurfa Valiliği öncülüğünde düzenlenen 'Şanlıurfa Barometresi Toplantısı'nda, Suriyelilerle mültecilerin yaşadığı sorunlar ve çözüm önerileri konuşuldu. GAP Tarımsal Araştırma Tesisleri'ndeki toplantıya Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Türk-Alman Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı, Göç ve Uyum Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan, kaymakamlar ve belediye başkanları ile ilgili kurum amirleri katıldı. Toplantının açılışında konuşan Vali Abdullah Erin, "Yaptığımız birtakım çalışmalar neticesinde, ilgili kamu kurum ve kuruluşlar ile bu çalışmalarla ilgili müzakere etmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. Çalışmalarımıza devam edeceğiz. Destek veren bütün kurum kuruluşlara teşekkür ediyoruz. Gerek Urfalı kardeşlerimiz tarafından görülen sorunların çözülmesi, gerekse Suriyeli kardeşlerimizin sorun olarak gördükleri konularda çalışmalar yapıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DE 3 MİLYON 585 BİN SURİYELİ VAR'

Prof. Dr. Mehmet Murat Erdoğan ise Suriyelilerle ilgili araştırma için kente gelen bir grup akademisyenle birlikte çalışma yürüttüklerini söyledi. Türkiye'de yaşayan Suriyeli nüfusuyla ilgili rakamlar veren Prof. Dr. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye nüfusu, Türkiye nüfusunun 4,44'üne ulaşırken, Şanlıurfa'da bu oran yüzde 23,62 olarak belirlendi. Türkiye'de 3 milyon 585 bin Suriye uyruklu vatandaş varken, Şanlıurfa'da 469 bin Suriyeli yaşıyor. Türkiye'de günde ortalama 395 Suriyeli bebek dünyaya gelirken, Şanlıurfa'da 50- 55 Suriyeli bebek dünyaya geliyor. İstihdam verilerine gelince; Şanlıurfa'da aktif çalışma nüfusundaki Suriyeli sayısı 210 bin civarındadır. Şanlıurfa'da zorunlu eğitim çağında olan Suriyeli nüfusu 150 bin ve Şanlıurfa'da 5 bin ek derslik, 208 okul, 7 bin 500 öğretmene ihtiyaç var."

'SURİYELİLER, MUTLUYUZ, DEDİ'

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin çoğunun mutlu olduğunu belirttiğini aktaran Prof. Dr. Erdoğan, "Verilerimiz sonucunda; yüzde 80 oranında bir çoğunluk mutlu olduklarını dile getirirken, Şanlıurfalılara minnet duyduklarını söylediler ama bu oran kamplarda kalan Suriyelilerde aynı değil" dedi.

Toplantı, verilerin paylaşılmasının ardından basına kapalı devam etti.

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