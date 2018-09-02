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Prof. Dr. Ergönül: "Deri şarbonunda ölüm riski çok az"

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2018 14:56 | Son Güncelleme

İSTANBUL Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon şüphesiyle birçok hastanın başvurmasının ardından kısa süreli bir şarbon paniği yaşandı.

Buse ÖZEL / İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne şarbon şüphesiyle birçok hastanın başvurmasının ardından kısa süreli bir şarbon paniği yaşandı. Uzmanlar deri şarbonunun en sık görülen tür olduğunu ve tedavi ile ölüm riskinin az olduğunu söyledi.

"EN TEHLİKELİSİ AKCİĞER ŞARBONUDUR"

Türkiye Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Önder Ergönül, şarbonun insandan insana bulaşma ihtimalinin çok düşük olduğunu, deri şarbonunun daha az riskli olduğunu ancak bağırsak ve akciğer şarbonu denilen türlerinin çok daha tehlikeli olduğunu söyledi. Şarbon basilinin solunum yoluyla vücuda girmesiyle akciğer şarbonu oluştuğunu belirten Prof. Dr. Ergönül, "Akciğer şarbonu oldukça tehlikelidir ve 72 saat içinde öldürme riski bulunmaktadır ve biyoterörizm silahı olarak da bilinir. Hatta 11 Eylül saldırılarının ardından ABD'de şarbonlu mektup paniği yaşanmıştı" dedi.

"DERİ ŞARBONU ERKEN TEŞHİS EDİLDİĞİNDE RİSK ÇOK DÜŞÜKTÜR"

Şarbonun 3 türü olduğunu belirten Prof. Dr. Ergönül bunları şöyle sıraladı: "En sık görüleni deri şarbonudur. Risk çok düşüktür ve korkutucu değildir ancak sıkı takip edilmesi gerekir. Antibiyotik tedavisi ile iyileştirilebilir. İnsandan insana bulaşma riski çok düşüktür ve genellikle hayvana temas ile bulaşır ancak şarbonun neden olduğu lezyonlu bölgeye dokunulması ile bulaşabilir. Gastrointestinal ve akciğer şarbonları ise çok risklidir. Gastrointestinal yani bağırsak şarbonları, şarbon bulaşmış etin yenmesi ile bulaşır ancak bunda da bulaşma riski çok düşüktür. Rengi değişmiş, şüphelenilen etlerin yenilmemesi gerekiyor ancak iyi pişen etlerde bakteri yok oluyor. Midede de genellikle mide asidi tarafından yok edilebiliyor. Yine de ciddi bir şekilde takip edilmesi gerekiyor. Akciğer şarbonu ise çok tehlikelidir ve 72 saat içerisinde öldürme riski vardır. Solunum yoluyla şarbon bakterisi vücuda girdiyse acilen tedavi altına alınılması gerekiyor. Bağırsak ve akciğer şarbonlarında mutlaka hastaneye yatış gerekiyor ve damar yoluyla tedaviye başlanması gerekiyor."

ŞARBON BELİRTİLERİ NELERDİR?

Şarbon hastalığının kuluçka süresinin genellikle 2 ile 7 gün arasında olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ergönül, bazen kuluçka süresinin 21 güne kadar çıkabildiğini belirtti ve bu belirtileri şöyle sıraladı:

Deri şarbonu, en sık gerilen şarbon türüdür. Daha kolay tedavi edilebilir. Şarbon basilinin girdiği yerde önce böcek ısırığına benzer bir lezyon oluşur. 2-3 gün içerisinde büyür ve ortasında karakteristik siyah renkte ölü dokunun yer aldığı bir yara meydana gelir.

Bağırsak şarbonunda bulantı, kusma, iştahsızlık ve ateş gibi belirtilerin yanı sıra karın ağrısı, kanlı kusma ve kanlı ishal olur.

Akciğer şarbonu ise soğuk algınlığına benzeyen belirtilerle başlar, yüksek ateş ve titremeler görülür.

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