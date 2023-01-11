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Prof. Dr. Erol Yaşar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar'ın hayatı ve biyografisi!

11.01.2023 06:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Erol Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre; Mersin Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. Resmi Gazete'de yer alan bilgilerin ardından birçok kişi internette araştırma yapmaya başladı. Peki, Prof. Dr. Erol Yaşar kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar'ın hayatı ve biyografisi...

Prof. Dr. Erol Yaşar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Mersin Üniversitesi Rektörü Erol Yaşar'ın hayatı ve biyografisi!

Prof. Dr. Erol Yaşar 11 Ocak 2023 Çarşamba günü Resmi Gazete'de yer alan atama kararı sonrası vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Prof. Dr. Erol Yaşar Mersin Üniversitesi rektörlüğüne atandı. Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Peki, Prof. Dr. Erol Yaşar kimdir?

PROF. DR. EROL YAŞAR KİMDİR?

Erol Yaşar, 25 Şubat 1969'da Erdemli'de dünyaya geldi. 1991 tarihinde Selçuk Üniversitesi Matematik bölümünü bitirdi. Daha sonra Ohio Üniversitesi'nde Matematik üzerine yüksek lisans yapmıştır.

MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. EROL YAŞAR HANGİ GÖREVLERDE BULUNDU?

2006'da Süleyman Demirel Üniversitesinde doktorasını yapan Erol Yaşar, 1992-10-01 - 1993-12-01 tarihleri arasında Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi, 1993-12-01 - 1999-03-01 yılları arasında Muğla Sıtkı kocaman Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde araştırma görevlisi olarak görev aldıktan sonra. Daha sonra öğretim görevlisi olarak çalışmıştır. 2008-04-01 - 2012-06-01 yılları arasında Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde Yardımcı doçent olarak çalışan Yaşar, 2012-06-01 - 2018-05-07 tarihlerinde doçent doktor olarak Mersin Üniversitesi'nde doçent doktor olarak görev almıştır.

Prof. Dr. Erol Yaşar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Mersin Üniversitesi Rektörlüğü’ne atandı.

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