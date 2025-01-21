Prof. Dr. Ersan Şen'den İmamoğlu ve Akın Gürlek yorumu: Yaptığı konuşma hoş değil, insanlar aileleri konusunda hassastır

Hukukçu Ersan Şen, dün akşam TV100'de katıldığı yayında Ekrem İmamoğlu'nun izlediği yolun doğru olmadığını ifade ederken, bir ilin başsavcısı hakkında etik olmayan ifadelerin hoş olmadığını dile getirdi.

PROF. DR. ERSAN ŞEN: İNSANLAR AİLELERİ VE ÇOCUKLARI KONUSUNDA HASSASTIR

"Yaptığı konuşmanın içeriği hoş değil, insanlar aileleri ve çocukları konusunda hassastır. Tehdidin unsurları yok, bu açıklamalardan bu çıkmaz deseniz de bir ilin başsavcısını ailesi ve çocukları üzerinden hedef almaya kalkarsanız bu doğru değil etik de değil. Bu sizin işiniz değil.

Siyasetle yargının meseleleri bitmez, yargının siyasetten etkilendiği başka bir tartışma konusu. Bu siyasi bir mesele, benim gördüğüm şu Sayın İmamoğlu, siyaseten izlediği yol doğru değil. Buradan kendisine ifade edeyim, kendisi bir kamu görevlisi izlediği yol doğru değil."