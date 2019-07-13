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Prof. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştır

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.07.2019 17:50 | Son Güncelleme

ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof.

Prof. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştır

Ufuk AKTUĞ/İSKENDERUN (Hatay), (DHA)- ANKARA Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ruhi Ersoy, "15 Temmuz'da Türkiye bir zihin bulandırma ve kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştır. ‘15 Temmuz kontrollü girişimdi’ diyen bir zihniyeti anlamak mümkün değildir" dedi.
İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE), İskenderun Belediyesi ve Belen Belediyesi işbirliği ile düzenlenen '15 Temmuz - Direnişten Dirilişe: Milletin İradesinin Devletin İdaresine Dönüşme Süreci' konulu konferansa Hatay Valisi Rahmi Doğan, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi ve MHP Genel Başkanı Başdanışmanı Prof. Dr. Ruhi Ersoy, İskenderun Kaymakamı İskender Yönden, Belen Kaymakamı Hayrettin Doğan, 15 Temmuz şehidi komiser yardımcısı Gülşah Güler’in ailesi, protokol üyeleri, öğretim elemanları ve çok sayıda kişi katıldı.
15 Temmuz’da Türkiye'nin bir zihin bulandırma ve kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışıldığına dikkat çeken Prof. Dr. Ruhi Ersoy, şunları söyledi:
"15 Temmuz’u meşrulaştırmaya çalışan bir zihniyete, milletin evlatları o gün olduğu gibi bugün de engel olacaktır. Milletin verdiği mesajları çok iyi okumak gerekmektedir. Ülkemizin işgal edilmeye çalışıldığını görmek lazım. Hatay’ı Türkiye’den koparma, Doğu ve Güneydoğu’nun işgali ve Türkiye’ye el koymayı planlayan hainler, milletin hakikati anlamasına engel olmaya çalışmaktadır. Memleketimizin emperyalist devletler tarafından kurulan bozuk sistemin bir parçası haline getirilmeye çalışıldığı bir gerçektir. Türk milletinin medeniyet ile kurduğu ülkesinin yeniden tüm aleme nizam verme gücüne sahip olduğu bilinmektedir. Emperyalistler sömürgelerini meşrulaştırmak için ‘kurtarıcı’ gibi görünmeye çalışarak bizi bölmeye çalışmaktadırlar. Üretimimizin durdurulması için her şeyi yapmaktadırlar. Ne zaman toparlandık, durdurmak için ellerinden geleni yaptılar. Son 20 yıldır kendimize gelmeye çalıştık ülke olarak. Şu an kendi İHA-SİHA, savunma silahlarını, araştırma gemilerini yapabilen bir ülkedir Türkiye."
O ANLARI TEKRAR YAŞADIM
Hatay Valisi Rahmi Doğan ise "15 Temmuz’u unutmamak, unutturmamak lazım. Bu, sadece askeri değil sivil ayağı ile birlikte 40 yıllık bir planın parçasıdır. Bizim milletimiz, bu ve bunun gibi badirelerin altından kalkabilecek güçte ve niteliktedir. Onlara minnettarız" diye konuştu.
Programın sonunda, şehit Gülşah Güler’in annesi Emine ile babası Hüseyin Güler'e katkılarından dolayı Prof. Dr. Ruhi Ersoy’a Hatay Valisi Rahmi Doğan ve İSTE Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli tarafından plaket takdim edildi.

FOTOĞRAFLI

Prof. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştırProf. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştırProf. Dr. Ersoy: 15 Temmuz'da Türkiye kargaşa ortamına sürüklenmeye çalışılmıştır

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