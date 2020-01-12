Prof. Dr. Eyidoğan: Marmara'da "deprem fırtınası" yaşanıyor

Semih ÇALIŞKAN - Ömer HASAR - İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da dün saat 16.37’de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan deprem olası büyük Marmara depremini bir kez daha akıllara getirdi. İstanbul Teknik Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, bu depremi değerlendirirken, iki gündür Marmara'da "deprem fırtınası" yaşandığını söyledi.

"DEPREM FIRTINASININ ARKASINDAN BÜYÜK DEPREMLER OLABİLİYOR"

"Deprem fırtınası Türkiye'de özellikle Batı Anadolu'da ve Marmara'da çok sık rastlanan bir olay. Bunların içinde büyük depremler yok. Birçoğu da hissedilmiyor." diyen Prof. Dr. Haluk Eyidoğan, şöyle konuştu:

"Birkaç gün, bir hafta ve bazen bir ay süren ve küçük depremlerden oluşan bir yığılma. Bunlar arka arkaya yaşanıyor. Bir müddet sonra bunlar duruyor. Bazen bu deprem fırtınalarının arkasından biraz daha büyük depremler de olabiliyor. Nadir de olsa öyle örnekler var. Dolayısıyla deprem fırtınası sınıflaması böyle bir şey. Genellikle küçük depremler olur ve bir müddet sonra biter. Bunların iyi değerlendirip, gözlenmesi gerekiyor. Marmara'da dün başladı, azalarak devam ediyor. Ben dün deprem fırtınasını incelerken, sallanmaya başladık. Deprem fırtınasının olduğu yerde büyük deprem oldu zannettim. Şarköy, Gaziköy açıklarında denizde böyle bir fırtına azalarak devam ediyor."