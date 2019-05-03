HABER

Prof. Dr. Fahrettin Altun'a yeni görev

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 08:25 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak atandı - Prof. Dr. Altun, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile birlikte yürütecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı olarak atandı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de yürütecek.

Orta Asya bölgesinin önde gelen ve büyüyen üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 8 kişilik Mütevelli Heyet tarafından yönetiliyor. Mütevelli Heyette iki ülkenin tayin edeceği 4'er üye yer alıyor. Mütevelli Heyet Başkanı ve 3 üye Türk tarafınca atanıyor.

Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki kardeş ülke ve toplulukların gelişmelerine destek vermek amacıyla 1995'te kurulan üniversite, Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü vazifesi görüyor.

- 15 ülkeden öğrencisi bulunuyor

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 30 Eylül 1995'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu ve 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başladı.

Üniversitenin Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklar başta olmak üzere 15 ülkeden öğrencisi bulunuyor.

Şu an 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ve 7 araştırma merkezinde toplam 6 bin 65 öğrenci eğitim-öğretime devam ediyor. Bunların 464'ünü Türkiye'den giden öğrenciler oluşturuyor. Üniversitenin 10 ön lisans, 41 lisans, 27 yüksek lisans ve 12 doktora programı bulunuyor.

Eğitim-öğretim Türkçe ve Kırgızca olan üniversitenin bazı programlarında Rusça, İngilizce ve Çince eğitim-öğretim yapılıyor.

Üniversite, kuruluşundan bugüne 6 bin 947'si lisans ve ön lisans, 697'si yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 7 bin 644 mezun verdi. Mezunlar 5 kıtada, 35 ülkede istihdam ediliyor.

Üniversite bünyesinde 155'i Türkiye'den, 218'i Kırgızistan'dan, 6'sı diğer ülkelerden olmak üzere toplam 327 akademik personel bulunuyor.

Son 10 yılda üniversitenin bilimsel faaliyetleri yüzde 72 artışla 333'e, yayınları da
yüzde 107 artışla 402'ye yükseldi.

- Türk dünyasının birlikteliğinde etkin bir güç

Eğitimde uluslararası bir marka, bilimde bir cazibe
merkezi, toplum ve iş dünyası için gerçek bir değer ve uluslararasılaşmada örnek bir üniversite modeli olan Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türk dünyasının birlikteliğinde ve gelişmesinde etkin bir güç olarak dünya bilimine katkısı ile saygın
bir üniversite olma hedefleriyle çalışmalarına devam ediyor.

- Üniversiteye öğrenci kabulü

Kırgızistan'dan öğrenci kabulü, üniversitenin her yıl yaptığı Öğrenci Seçme ve
Yerleştirme Sınavı (Manas-ÖSYS) ve Kırgızistan Genel Devlet Sınavı (ORT) sonuçlarına
göre yapılıyor.

Türkiye'den öğrenci kabulü, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarından
gerçekleştirilen merkezi sınav sonuçlarına göre gerçekleştiriliyor.

Kırgızistan ve Türkiye dışından Türk Cumhuriyetleri ve Akraba Topluluklardan öğrenci
kabulü ise Rektörlük tarafından kurulan komisyonun koordinatörlüğünde
yürütülüyor.

- Üniversitenin sunduğu imkanlar

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Türkiye ve Kırgızistan'daki devlet üniversiteleri ile aynı statüde özerk bir üniversite.

Eğitim-öğretimin ücretsiz olduğu üniversitede öğrencilere "Giriş Kontenjanı Bursu",

"Akademik Başarı Bursu", "Destek Bursu" ve "Milli Sporcu Bursu" veriliyor.

Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrenciler, Türkiye'de Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından üniversite öğrencilerine sağlanan burs ve kredilerden yararlanabiliyor.

Üniversitenin mezunları hem Türkiye'de ve Türkiye'nin diplomalarını tanıyan ülkelerde hem de Kırgızistan'da ve Kırgızistan'ın diplomalarını tanıyan ülkelerde geçerli çift diplomaya sahip oluyor.

Üniversite, deneyimli öğretim üyesi kadrosu, gelişmiş fiziksel ve teknolojik altyapısı, öğrenci çeşitliliği ve çok kültürlü kampüs ortamıyla dikkati çekiyor.

PARTNERÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınızÜnlüler ve çocuklarının benzerliklerine inanamayacaksınız
Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskınıÇocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını
İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölüİzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Fahrettin Altun Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Resmi Gazete

En Çok Okunan Haberler

Çukur'dan final sürprizi!

Çukur'dan final sürprizi!

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Kamuda çalışanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

ABD'nin yaptırımları Türkiye'yi nasıl etkiler?

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

MHP'li Yalçın'dan Meral Akşener’e yanıt

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

İşçi Bayramını yasa boğan kaza! Son görüntüleri ortaya çıktı

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu

Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

Çocuklara uyuşturucu sattıran suç örgütüne şafak baskını

İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

İzmir’de tartışma kanlı bitti : 1 ölü

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Erdoğan'dan flaş atama ve görevden alma kararı!

Badavut 'kesin korunacak hassas alan' olarak ilan edildi

'Gizli cennet'le ilgili önemli adım

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.