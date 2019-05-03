Prof. Dr. Fahrettin Altun'a yeni görev

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 30 Eylül 1995'te iki ülke arasında imzalanan anlaşmayla kuruldu ve 1997-1998 yılında eğitim-öğretime başladı.

Kırgızistan başta olmak üzere Orta Asya'daki kardeş ülke ve toplulukların gelişmelerine destek vermek amacıyla 1995'te kurulan üniversite, Anadolu ile Orta Asya arasında gönül bağını kuvvetlendiren bir köprü vazifesi görüyor.

Orta Asya bölgesinin önde gelen ve büyüyen üniversitesi Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, 8 kişilik Mütevelli Heyet tarafından yönetiliyor. Mütevelli Heyette iki ülkenin tayin edeceği 4'er üye yer alıyor. Mütevelli Heyet Başkanı ve 3 üye Türk tarafınca atanıyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Prof. Dr. Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının yanı sıra Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı görevini de yürütecek.

Üniversitenin Kırgızistan, Türkiye ve Türk Cumhuriyetleri ile akraba topluluklar başta olmak üzere 15 ülkeden öğrencisi bulunuyor.

Şu an 9 fakülte, 3 yüksekokul, 1 meslek yüksekokulu, 2 enstitü ve 7 araştırma merkezinde toplam 6 bin 65 öğrenci eğitim-öğretime devam ediyor. Bunların 464'ünü Türkiye'den giden öğrenciler oluşturuyor. Üniversitenin 10 ön lisans, 41 lisans, 27 yüksek lisans ve 12 doktora programı bulunuyor.

Eğitim-öğretim Türkçe ve Kırgızca olan üniversitenin bazı programlarında Rusça, İngilizce ve Çince eğitim-öğretim yapılıyor.

Üniversite, kuruluşundan bugüne 6 bin 947'si lisans ve ön lisans, 697'si yüksek lisans ve doktora olmak üzere toplam 7 bin 644 mezun verdi. Mezunlar 5 kıtada, 35 ülkede istihdam ediliyor.

Üniversite bünyesinde 155'i Türkiye'den, 218'i Kırgızistan'dan, 6'sı diğer ülkelerden olmak üzere toplam 327 akademik personel bulunuyor.

Son 10 yılda üniversitenin bilimsel faaliyetleri yüzde 72 artışla 333'e, yayınları da

yüzde 107 artışla 402'ye yükseldi.

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