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Prof. Dr. Faruk Aydın korkutan koronavirüs açıklaması! 'Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız'

17.07.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de artan koronavirüs vakalarından sonra bir açıklama da Prof. Dr. Faruk Aydın'dan geldi. "Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik" diyen Prof. Dr. Aydın, şiddetli bir dalgayla karşı karşıya olduğumuzu belirtti.

Prof. Dr. Faruk Aydın korkutan koronavirüs açıklaması! 'Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız'

Türkiye'de koronavirüs vakalarında artış yaşanıyor. Dünya ortalamasının üzerinde artış yaşanan Türkiye'deki koronavirüs vakalarıyla ilgili olarak Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, şiddetli bir dalgayla karşı karşıya olduğumuzu ifade etti. Açıklamasının devamında Prof. Dr. Aydın "Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik" dedi.

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"AŞIDAN KAÇABİLEN BİR VARYANT"

KTÜ Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Faruk Aydın, yaz aylarıyla birlikte vaka artışlarının yaşandığını ve şiddetli bir dalga halinde geldiğini söyledi. Türkiye’de ve dünyada yaygın olan Kovid-19 varyantının kolay bulaştığını belirten Prof. Dr. Aydın, "Aşı süresinin üzerinden zaman geçen ve bağışıklığı azalan kişiler Kovid-19 varyantı ve yeni alt varyantlara karşı savunmasız olabilir. Omicron varyantının B1 ve B2 gibi farklı alt varyantları oluşmaya başlamıştı. Şimdi bütün dünyada B4 ve B5 varyantları var ve kolay bulaşıyor. Omicron çok gürültülü bir hastalık oluşturmasa da aşıdan kaçabilen bir varyant. Aşıların etkisi özellikle aşı süresi uzun olan insanlarda aşıdan kurtulma fırsatı oluyor” diye konuştu.

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"ŞİDDETLİ BİR DALGAYLA KARŞI KARŞIYAYIZ"

Omicron ve yaygın olan alt varyantlarından korunmak için Türkiye’de daha önce uygulanan aşıların yeniden yapılabileceğini belirten Prof. Dr. Aydın, şunları söyledi:

“Aşılarda artık 6 ayı geçtik ve aşının koruyuculuğunda ciddi bir düşme var. Bu nedenle öncelikli olarak hassas gruplar ve 65 yaş üstünün aşı olmaları ve bu dalgayı atlatmaları bilimsel bir gereklilik. Şiddetli bir dalgayla karşı karşıyayız ve bu dalgayı başka türlü atlatamayız. Bir kez aşı olarak ömür boyu korunamayacağımızı söylemiştik. Aşıyla oluşan bağışıklık bizi belli bir süre koruyabiliyor. Ülke olarak bu süreyi aşmış durumdayız. Aştığımız için özellikle riskli gruplardan başlamak üzere aşı programlarının gündeme alınması gerekiyor. Aşının yanında maskeyi de kullanmak zorundayız. Elimizdeki mevcut aşıların oluşturulduğu varyant değişti. Varyant değişimi nedeniyle aşının koruyuculuğu zaten bir miktar azaldı. Oluşan bağışıklık sistemi de ömür boyu kalıcı olmadığı için bağışıklık sistemi de azaldı. Vücut bunu tamamen unuttu diyemeyiz. Vücut tanısa da yeterli korumayı sağlayamıyor. Geçmişte yapılan aşılardan şimdi bir umut beklemek doğru bir yaklaşım olmaz."

Kaynak: DHA

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