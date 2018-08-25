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Prof. Dr. Fikret Evci son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2018 17:52 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fikret Evci son yolculuğuna uğurlandı

İSTANBUL (AA) - Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yeni Yüzyıl Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fikret Evci, son yolculuğuna uğurlandı.

Kanser tedavisi gören ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 65 yaşındaki Evci'nin cenazesi Fatih Camisi'ne getirildi.

Burada Fikret Evci'nin kızı Tuğba ve oğlu Tuna Evci taziyeleri kabul etti.

Kılınan ikindi namazının ardından Evci'nin cenazesi Necatibey Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze namazına Evci'nin yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

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