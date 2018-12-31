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Prof. Dr. Fuat Sezgin BUÜ'de yıl boyu anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 14:38 | Son Güncelleme

İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin ve eserleri, Bursa Uludağ Üniversitesinde 2019'da gerçekleştirilecek etkinliklerle anlatılacak - BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay: - "İnşallah önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz çok sayıda panel, konferans, makale yarışması ve özel gezilerle Fuat Hoca'mızı öğrenci kardeşlerimize en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız"

Geçen haziran ayında hayatını kaybeden İslam bilim tarihi araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin ve eserleri, Bursa Uludağ Üniversitesinde (BUÜ) 2019'da gerçekleştirilecek etkinliklerle anlatılacak.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2019 yılının Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı ilan edilmesinin ardından İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ile işbirliği yapan BUÜ, bu kapsamda 2019 yılında çok sayıda etkinlik gerçekleştirerek İslami bilimlere büyük katkılar sunan Sezgin'i tanıtacak.

Açıklamada görüşlerine ver verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Arslan'ın koordinatörlüğünü yürüttüğü programlar kapsamında makale yarışması, panel, konferans, gezi ve özel bir dergi yayınını yapılacağını bildirdi.

Sezgin'in İslam bilimine bakış açısının Müslümanlara yeni bir yol çizdiğine işaret eden Rektör Ulcay, şunları kaydetti:

"İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı, 22 üniversite ile protokol imzalayarak çeşitli etkinliklerle Fuat Hoca'mızı genç nesillere anlatmak için harekete geçti. Bursa Uludağ Üniversitesi de bu 22 üniversiteden birisi seçildi. Bizler de Kırıkkale Üniversitesinin koordinatörlüğünde 2019 yılı içerisinde çok sayıda etkinliğe hem ev sahipliği yapacağız hem de diğer üniversitelerde gerçekleştirilecek organizasyonlara katılacağız. İnşallah önümüzdeki yıl düzenleyeceğimiz çok sayıda panel, konferans, makale yarışması ve özel gezilerle Fuat Hoca'mızı öğrenci kardeşlerimize en iyi şekilde anlatmaya çalışacağız."

Ulcay, düzenlenecek etkinliklerin yeni sıra Prof. Dr. Fuat Sezgin'in adının Bursa Uludağ Üniversitesinde anılmaya devam edilmesi için üniversite senatosunda mevcut kütüphanenin adının değiştirilmesi kararını aldıklarını açıkladı.

- Makale yarışması başvuruları başladı

Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında ilk olarak makale yarışması başlattıklarını vurgulayan Rektör Ulcay, şunları kaydetti:

"Yıla yayılacak etkinliklerin ilkini makale yarışması ile başlattık. Fuat Hoca'mızın çalışma hayatı, eserleri ve bilim dünyasına katkılarını yansıtacak bir makale yarışması olacak. 25 Şubat'ta başvurular son bulacak. Şimdiden başvurular almaya başladık. Ocak ve şubat ayında çok daha fazla başvuru olacağına inanıyorum. Başvuru tarihinin sonlandırılmasının ardından gönderilen makaleler değerlendirmeye alınacak. 18 Mart'ta gerçekleştireceğimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin Ar-Ge Günleri etkinliğinde de dereceye girenlere ödüllerini takdim edeceğiz."

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"2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" Bursa Bursa Uludağ Üniversitesi

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