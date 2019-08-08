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Prof. Dr. Fuat Sezgin dünyaya anlatılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 12:11 | Son Güncelleme

Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında düzenlenen etkinliklerle İsveç'ten Cezayir'e, Portekiz'den Malezya'ya kadar tüm dünyada tanıtılıyor - Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan: - "8'inci ayın içerisindeyiz ve geçen zamanda İsveç'ten Cezayir'e, Portekiz'den Malezya'ya kadar etkinlikler gerçekleştirdik. Yapılan etkinlik sayısı 350'yi geçti"

FATİH GÖKMEN - Ömrünü İslam bilim tarihine adayan Prof. Dr. Fuat Sezgin, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" kapsamında düzenlenen 350'yi aşkın etkinlikle dünyaya anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 6 Eylül 2018'de yayımlanan genelgeyle 2019'un "Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" ilan edilmesi vesilesiyle Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) ve Kırıkkale Üniversitesi (KKÜ) etkinlikler düzenliyor.

Etkinlikler hakkında AA muhabirine bilgi veren KKÜ Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı"nın duyurulması ve kamuoyuna ulaştırılması noktasında Anadolu Ajansı'na (AA) vermiş olduğu destekten dolayı teşekkür etti.

KKÜ ile İBTAV arasında yapılan protokolle ülke içi ve dışındaki koordinasyonun üniversitelerine verildiğini hatırlatan Aslan, şunları kaydetti:

"Bundan sonra 300 paydaşımızla, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yaptığımız etkinlikler çerçevesinde 800 civarında etkinlik planlandı. 8'inci ayın içerisindeyiz ve geçen zamanda İsveç'ten Cezayir'e, Portekiz'den Malezya'ya kadar etkinlikler gerçekleştirdik. Yapılan etkinlik sayısı 350'yi geçti. Etkinlikler kapsamında rahmetli hocamızın ismini özellikle üniversitelerde mekanlara verip, gençlerimizin İslam bilim tarihini ve hocamızı hatırlamasına vesile olduk. Bunlarla ilgili paneller gerçekleştirildi. Yine bu yılın ruhuna uygun olarak yurt dışında konferanslar, paneller olmak üzere birçok etkinlik gerçekleştirildi."

Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir etkinlik gerçekleştirildiğini, bu etkinliğe Türkiye ve dünyadan bütün paydaşlardan 2 bin 200 kişinin katıldığını hatırlattı.

Bu programda "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı"nın tekrar hatırlatıldığını ve kamuoyunda bilinmesinin sağlandığını anlatan Aslan, "Yine İBTAV, İstanbul Üniversitesi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ve üniversitemizin ortaklığıyla Bilim Tarihi Sempozyumu düzenlendi. Daha önce hiç yapılmamış. Rahmetli hocamız böyle bir sempozyumun yapılmasına vesile oldu. Orada da 12 ülkeden 70'in üzerinde katılımcıyla büyük bir program gerçekleştirilmiş oldu. İllerimizde valiliklerin, belediyelerin ve üniversitelerin gerçekleştirdiği etkinlikler oldu. 8 Ağustos Bitlis'in kurtuluşudur ve hocamız Bitlis doğumlu olduğu için güzel bir panel gerçekleştirildi." diye konuştu.

- 30 başkentte anlatıldı

Aslan, hem Türkiye'nin değişik yerlerinde hem yurt dışında 30'un üzerinde başkentte bu etkinliklerin gerçekleştirildiğini aktardı.

Yıl sonuna kadar hem Türkiye'de hem de yurt dışında bu etkinliklerin devam edeceğini belirten Aslan, şöyle devam etti:

"İnşallah dönemin sonuna geldiğimizde yeni bir kapanış programı ile yılı tamamlamış olacağız. Yılın getirilerinin devamı nasıl olacak diye düşündüğümüzde, özellikle TÜBİTAK'ın açmış olduğu iki çağrı var. Bunlardan biri 'Fuat Sezgin Bilim Ödülü' çağrısı. Buna müracaatlar olacak. Bir de İslam Bilim Tarihi ile ilgili proje çağrıları olacak. Bununla ilgili projeleri destekleme kararı alınmıştı. Yine Yurtdışı Türkler ve Akraba Toplulukları Başkanlığının yurt dışından gelmiş olan misafir öğrencilere yönelik burs çağrısı oldu. Gençliğimiz bu burstan faydalandırıldı. Türkiye Bilimler Akademisi de (TÜBA) hem genç hem de duayen bilim insanlarına bir ödül çağrısına çıktı. Onun çalışmaları yapılıyor. Tüm bu ödüller yıl sonunda yapılacak değerlendirmeyle ve Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla sahiplerini bulmuş olacak. Bu etkinlikler sadece 2019 yılına yayılmış bir etkinlik serisi değil, 2019'dan sonra da İslam Medeniyeti'nin dünya medeniyetine katkılarının ne olduğunu anlatan ödüllendirmeler de gerçekleştirilecek."

Aslan, Türk İslam medeniyetindeki "biz geçmişte çok fazla yoktuk" şeklindeki algının, Fuat Sezgin tarafından kırıldığını dile getirerek, "Hocamız şöyle diyordu: 'Abbas ibn Firnas diye bir bilim insanı var, 800'lü yıllarda insanın uçabileceğini söylemiş. Ondan 600 yıl geçmiş 1400'lerde Hezarfen Ahmet Çelebi Galata Kulesi'nden kalkmış, Üsküdar'a konmuş. Bunlar teknolojik çalışmalar.' Şu anda da baktığımızda kendi insansız, silahlı ve silahsız hava araçlarımızı üretiyoruz. Geçmişte vardık, şu anda varız, gelecekte de olacağız. Çünkü hocamız, 'daha önce başarmışsınız, yine başarabilirsiniz' diyor." ifadelerini kullandı.

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