Prof. Dr. Fuat Sezgin genç nesillere anlatılacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Kırıkkale Üniversitesi ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol gereğince 2019 yılı süresince Sezgin'in İslam'a ve insanlığa katkıları ve örnek şahsiyeti genç nesillere aktarılacak.

Sezgin'in geride bıraktığı mirası gelecek nesillere taşımak adına iş birliğini imzalayan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği içerisinde Bartın, Karabük, Bilecik Şeyh Edebali, Bolu Abant İzzet Baysal , Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Düzce ve Kocaeli üniversiteleri yer alıyor.

Protokol gereğince, 2019 yılı içerisinde paydaş üniversitelerin, başta İBTAV koordinatörlüğünde yapacağı etkinliklerin yanı sıra internet sitelerinde Sezgin'i ve eserlerini anlatan yazılı ve görsel yayınlara yer verilecek.

