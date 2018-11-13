HABER

Prof. Dr. Fuat Sezgin genç nesillere anlatılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 22:17 | Son Güncelleme

Prof. Dr. Fuat Sezgin genç nesillere anlatılacak

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ilan edilen "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV), Kırıkkale Üniversitesi ile Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, imzalanan protokol gereğince 2019 yılı süresince Sezgin'in İslam'a ve insanlığa katkıları ve örnek şahsiyeti genç nesillere aktarılacak.

Sezgin'in geride bıraktığı mirası gelecek nesillere taşımak adına iş birliğini imzalayan Batı Karadeniz Üniversiteler Birliği içerisinde Bartın, Karabük, Bilecik Şeyh Edebali, Bolu Abant İzzet Baysal , Sakarya, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Düzce ve Kocaeli üniversiteleri yer alıyor.

Protokol gereğince, 2019 yılı içerisinde paydaş üniversitelerin, başta İBTAV koordinatörlüğünde yapacağı etkinliklerin yanı sıra internet sitelerinde Sezgin'i ve eserlerini anlatan yazılı ve görsel yayınlara yer verilecek.

PARTNER'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov'Göbeğim cinsel organımı kapatıyordu' diyen ünlü yıldızdan bikini şov
Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!
Kamyonun kasasında bağlı olan köpek asılı kaldıKamyonun kasasında bağlı olan köpek asılı kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Prof. Dr. Fuat Sezgin

En Çok Okunan Haberler

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Fuat Oktay duyurdu: Türkiye Libya Konferansı'ndan çekildi

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Popstar Bayhan'ın yeni imajı şaşırttı! 'Aynı Okan Kurt'

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Atatürk heykeline çıktı, linçten polis kurtardı

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Polis-astsubay düellosuna 'müebbet hapis' istendi

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

Adana Demirspor Yılmaz Vural ile anlaşma sağladı

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

'Burçin bana ilaç içirip tecavüz etti' dedi sonrası korkunç!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

İlber Ortaylı: Türkiye ve Rusya arasında barış yoksa hayat durur

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Osmaniye’de belediye başkanına silahlı saldırı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Maskeli iki grup arasında silahlı çatışma: 2 yaralı

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Tepki çeken 5. madde geri çekildi iddiası!

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Foça'da patlama sesi ve yangın korkuttu

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

Başkan Şengöl: Eğirdir Gölü kurursa beni ayaklarımdan taş bağlayarak boğun

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.