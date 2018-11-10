Prof. Dr. Fuat Sezgin ve eserleri gençlere anlatılacak

Erdoğan, "Biz ciddi bir yenilmişlik psikolojisiyle cumhuriyeti kurduk ve 100 yıldır bunu üstümüzden atmak için uğraşıyoruz. Hoca'nın sadece Anadolu Müslümanları için değil, bütün Müslümanlar için bunun ciddi bir öz güven inşası olduğuna inancı vardı. Yani bizim Müslüman olmamızın geri kalmamızla bir alakası yok. Bilakis biz Müslüman olarak bilimlere katkıda bulunmuşuz. Bilim insanlık mirasıdır, bütün insanlığın malıdır. 2019'da yapılacak etkinliklerle Prof. Dr. Sezgin'in gençlere ve çocuklara anlatılması çok önemli." ifadelerini kullandı.

Üsküdar Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreni, Gülhane Parkı'ndaki Prof. Dr. Fuat Sezgin ve Dr. Ursula Sezgin Bilimler Tarihi Kütüphanesi'nde gerçekleştirildi.

- "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hikayesini gençlere örnek gösteriyorum"

Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan da Prof. Dr. Fuat Sezgin'in, İslami bilimler alanındaki eserlerinin ortaya çıkarılarak gençlere aktarılması gerektiğine işaret ederek, "Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hikayesini, Bitlis'ten çıkıp sisteme ve birçok engele rağmen başarılı, idealist ve çalışkan olmasını, iyi şeyler amaçlamasını gençlere örnek gösteriyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Üsküdar Üniversitesi olarak "Dekolonizasyon ve Prof. Dr. Fuat Sezgin" başlıklı konuyu işlemek istediklerini dile getiren Tarhan, Prof. Dr. Sezgin'in sömürgeciliğin felsefi temellerini sarsan ve dünyadaki sömürme yöntemlerini deşifre edecek çalışmalar yaptığını kaydetti.

İBTAV Mütevelli Heyeti Yönetim Kurulu Başkanı Mecit Çetinkaya ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 2019'u Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Yılı ilan etmesinin kendilerini gururlandırdığını ifade etti.

- 21 üniversite ile protokol imzalandı

İmzalanan protokole göre, İslam bilim tarihinin dünya medeniyetine yaptığı katkılar çerçevesinde Prof. Dr. Fuat Sezgin ve çalışmalarının, ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılması hedefleniyor.