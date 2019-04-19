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Prof. Dr. Fuat Sezgin ve eserleri Kırgızistan'da tanıtılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 16:57 | Son Güncelleme

Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan: - "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı etkinlikleri kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandık"

OŞ (AA) - Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) ile Dünya Etnospor Konfederasyonu arasında "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te bulunan Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Manas Üniversitesi Manas Radyosu Müdürü Bülent Namal'ın sunduğu programa canlı yayın konuğu oldu.

Erdoğan, Türkiye'de 2019'un Prof. Dr. Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi vesilesiyle Kırgızistan'a geldiğini hatırlatarak, "Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, '2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı' etkinlikleri kapsamında, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi ile iş birliği protokolü imzalandık." dedi.

Erdoğan, "Protokol kapsamında, Manas Üniversitesinde yıl içinde Prof. Dr. Fuat Sezgin'i sempozyum ve konferanslarda tanıtacağız. İstanbul'da söz sahibi insanlar, Kırgızistan'a gelerek seminerler düzenleyecek. Yine burada, kütüphanede Fuat Sezgin köşesi oluşturulacak. Bunun için Fuat Sezgin'in bazı kitaplarını buraya getirdik." diye konuştu.

- Ahıska Türkleri Derneğine ziyaret

Bilal Erdoğan, daha sonra kendisine eşlik eden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu ve beraberindeki heyetle birlikte, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğinin yer aldığı Kırgızistan Halklar Asamblesi'ni ziyaret etti.

Türkiye'den gelen konukları, Dernek Başkanı Atamşa Dursunov, derneğin yönetim kurulu üyeleri ve Ahıskalı Türkler'in dünyaca ünlü sporcuları İsa Mambetov ve Şaban Şadmanov karşıladı.

Derneğin genel merkezinde düzenlenen görüşmede, Erdoğan'a günün anısına plaket takdim edildi.

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye her zaman Ahıska Türkleri'ne destek olmuş ve olmaya devam edecektir. Ahıskalı kardeşlerimiz nerede varsa sağlamdır, dürüsttür ve çalışkandır. Bunun için ben hep Ahıskalı kardeşlerimizi takdir ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Ahıskalı Türkleri Bilal Erdoğan Kırgızistan ziyaret

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