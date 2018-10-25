"Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı" etkinlikleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilan ettiği 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı kapsamında, KOP Bölgesi Üniversiteler Birliğindeki (ÜNİKOP) 13 üniversite ile İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı (İBTAV) arasında protokol imzalandı.

İBTAV Mütevelli Heyeti Başkanı Mecit Çetinkaya, bir otelde düzenlenen toplantıda, merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin'in tanıtılmasına katkı sağlayacak etkinlikler için toplantıya katılan rektörlere teşekkür etti.

Prof. Dr. Fuat Sezgin'in hayattayken de değerinin bilindiğini söyleyen Çetinkaya, Sezgin'in değer biçilmeyen bir kütüphanesi olduğunu ve bunun da dünyada eşinin bulunmadığını kaydetti.

- "İnşallah o kitapları Türkiye'ye getireceğiz"

Çetinkaya, Sezgin'in Almanya'daki kütüphanesini Türkiye'ye bağışladığını anımsatarak, şöyle konuştu:

"Türkiye'ye üçte birini getirdik. Diğer üçte birini uçakla getirirken Almanya el koydu, üçte ikisi Almanya'da kaldı. Hoca 91 yaşında kitaplarını 'Türkiye'ye kaçırıyor' diye Almanya'da hırsız muamelesi gördü. Maalesef hoca, bu duruma çok üzüldü. Bu onu çok etkiledi. Şu ana kadar Almanya'ya hizmet etmiş bir insanın, hocanın Almanya'da böyle biri durumla karşılaşması onu çok üzdü. Karısı Almandır, Müslüman olmuştur. Hanımefendi, Almanlara 'mafya' demeye başladı. Mafya diyordu. Bu kitapların üçte ikisi hala Almanya'da. Hocamız, zamanında vekaletname vermişti. Bir dava açtık, uzun senelerdir uğraşıyoruz. İnşallah o kitapları Türkiye'ye getireceğiz. Hukuksal bir durum oldu."