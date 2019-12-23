İSTANBUL (AA) - Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırma Vakfı Başkanı Mecit Çetinkaya, "Hocamızın hayatı doğduğu ülkeden çıkıp dünyayı gezip yine gelip kendi ülkesine dökülen bir nehrin hikayesidir." dedi. İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirilen 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Yılı Kapanış Töreni'nde konuşan Çetinkaya, insalığın ortak akıl ürünü olan bilimin kim tarafından icra ediliyor olursa olsun desteklenmesi gerektiğini söyledi. Fuat Sezgin'in hayatına ilişkin bilgi veren Çetinkaya, eşi Ursula Sezgin'in ülkesini terk etmek zorunda kalarak Almanya'ya giden Fuat Sezgin'in en büyük destekçisi olduğunu kaydetti. Sezgin'in İslam aleminin ve özellikle gençlerinin ilmin ışığı altında insanlığın gelişimini düşünmelerini ve medeniyetin geliştiren insan tiplerini iyi tanımalarını istediğini belirten Çetinkaya, şunları kaydetti: "İslam medeniyetinin altın çağının kaşifi Müslüman bilim insanlarının pek çok eser ve buluşunu gün yüzüne çıkaran dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Fuat Sezgin hocamıza adanmış 2019 yılını geride bırakmaktayız. Geçen bütün yıl boyunca bütün çalışma arkadaşlarımla beraber hocamızı eserlerini önce anlamaya sonra da anlatmaya çalıştık."

Prof. Dr. Fuat Sezgin, yılı kapsamında gerçekleştirilen bütün faaliyetlerde Sezgin'in hayatı, eserleri ve çalışmalarının ele alındığını ifade eden Çetinkaya, çalışmalara destek olanlara ve emeği geçenlere teşekkür etti. Çetinkaya, "Fuat Sezgin, çağımızın büyük bilgini İslam medeniyetinin ve son yüz yılın büyük kandili, 94 yıllık yaşamını çok büyük bölümünü adadığı İslam bilimleri tarih ve teknoloji gibi çok kıymetli alanların ve çalışmaların büyük üstadı olarak gelecek yüzyıllar boyunca da yaşamı çalışmaları ve üretimleriyle tüm dünyaya rehber ve örnek olmaya devam edecektir." değerlendirmesini yaptı. "Hocamızın hayatı doğduğu ülkeden çıkıp dünyayı gezip yine gelip kendi ülkesine dökülen bir nehrin hikayesidir." diyen Çetinkaya, yapılan çalışmaların Fuat Sezgin'in huzur bulmasına vesile olması yönünde temennisini dile getirdi. - 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi alanındaki araştırmalarıyla, kurduğu müze ve kütüphanelerle dünyanın en önemli bilim insanları arasında kabul edilen Prof. Dr. Fuat Sezgin, 4 Ekim 1924 tarihinde Bitlis'te doğdu.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Şarkiyat Enstitüsünde Şarkiyatçılık alanının öncü isimlerinden olan Alman profesör Hellmut Ritter'in öğrencisi olarak eğitim alan Sezgin, 1954 yılında Buhari'nin hadis kaynaklarına dair doktora tezini tamamladı. Sezgin, 1961 yılında Almanya'ya giderek yardımcı doçent olarak görev yapmaya başladı ve 1965 yılında Frankfurt Üniversitesinde profesör oldu. Fuat Sezgin'in yazdığı "Arap İslam Bilimleri Tarihi" isimli eseri halen alanında öncü eser olarak kabul görüyor. 2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı vesilesiyle kendisi ve İslam bilim tarihi hakkında yapılan çalışmalar daha çok insana yol göstermeye devam ediyor. - "Modern Bilimin Öncüleri" sergisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışını yaptığı "Modern Bilimin Öncüleri; İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi" sergisi, İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'nde bilim ve sanatseverleri ağırlıyor. Usturlab tarafından tasarlanan ve üretilen bilim tarihi sergisi, modern bilim ve teknolojilerin öncüsü olan bilim insanlarını, insanoğlunun bilim üretme macerasını ve İslam medeniyetinin bu macera içindeki yerini tüm dünyaya etkileşimli olarak anlatmayı hedefliyor. Sergi, cebir, mekanik, tıp, astronomi, fizik gibi disiplinlerin yapı taşlarını inşa eden, farklı kültürlerden birçok bilim ve sanat insanına ilham olmuş ve modern bilim dallarının temelini atmış bilim insanları ve eserlerini tanıma fırsatı sağlıyor. Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ilan edilen, "2019 Prof. Dr. Fuat Sezgin Bilim Tarihi Yılı" etkinlikleri kapsamında yer alan sergi, bir yıl süreyle ziyarete açık olacak.

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