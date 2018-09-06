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Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu: Gıda ürünlerine etiket şart

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.09.2018 11:45 | Son Güncelleme

TÜRKİYE Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof.

Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu: Gıda ürünlerine etiket şart

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Gıda ve Beslenme Derneği Başkanı Prof. Dr. Funda Elmacıoğlu, CNR Food İstanbul'da 'besin etiketlerinde küresel güncellemeler' başlıklı bir sunum gerçekleştirdi. Sunumda gıda ürünlerinde etiketlerin önemine dikkat çeken Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Ürünlere etiket şart. Bir şeyin içinde ne olduğunu anlamak için bu gerekli. Bir ürünün süt mü? ayran mı? çamaşır suyu mu? bilmemiz için üzeride etiket olması gerekiyor. Etiketleme yapmak dünyanın olmazsa olmaz kuralıdır" dedi.

Toplumların sağlıklarını koruyabilmek, herhangi bir sağlık bozucu olasılıkta kişinin yaşam kalitesini artırıcı ürünleri bilimsel, güvenilir, denenmiş ve kullanılabilinir şekilde tüketiciye sunmak için etiket üzerinde yazan bilgilere ihtiyaç olduğunu belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, 'sağlık bozucu olmayan bilimsel ürünlerin alınması gerektiği' uyarısında bulundu.

"TRAFİK IŞIKLARI FAYDALI OLSAYDI KAZALAR OLMAZDI"

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı stratejik planın ilk etabı olan gıda ambalajlarının değişmesi ve üzerlerinde en tehlikelisinden en sağlıklısına doğru trafik ışıkları renginde uyarılar yer alması projesine değinen Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bakanlığın bir çalışması var, Türkiye'ye İngilizlerin trafik ışıkları uygulamasını getirmek istiyorlar. Ben de espri yaptım; trafik ışıkları dünyada ve ülkemizde de faydalı olsaydı, ışığa rağmen trafik kazaları olmazdı. Trafik kazaları ışığa rağmen var, bunu engellememiz mümkün değil" dedi.

"KIRMIZI IŞIKLI ÜRÜNÜ TÜKETİCİ ALMAYACAK, YEŞİL IŞIKLIYI İSTEDİĞİ KADAR ALACAK"

İngiltere'de uygulanan etiket yöntemini anlatan Prof. Dr. Elmacıoğlu, "İngilizler 'gıdanın içinde ne olduğu sizi fazla ilgilendirmesin, sadece şekere, yağa ve tuza bide yağların içerisindeki doymuş yağlara bakın' diyor. Gerisini boş verin. İngilizler bu sistemi kurmuş, etiketleme sistemine de geçmiş. Ürünün üzerinde etiketi gördünüz kırmızı doymuş yağları tüketmeyeceksiniz, tuz varsa sarı ışık orta karar, şekeri de oldukça düşük ben bu ürün alayım diyeceksiniz. Peki diğer besin ögeleri proteini, lifi, vitaminleri nerede? Bunları hiç bir şekilde anlamınız mümkün değil. Bir üründe sarı ve kırmızı ışığı görünce tüketici almayacak, yeşilde istediği kadar alacak" diye konuştu.

"UYGULAMA GIDA SEKTÖRÜNÜ OLUMSUZ ETKİLEYECEK"

İngiliz trafik ışıkları uygulamasının gıda sektörünü olumsuz etkileyeceğini belirten Prof. Dr. Elmacıoğlu, "Bugün benim bütün korkum Sağlık Bakanlığı'nın ısrarla İngiliz trafik ışıkları hayata geçerse bizim ülkemizde gıda sektörünü çok olumsuz etkileyecek. Bundan bütün tüketiciler etkilenecek, bir sürü tartışma da başlayacak. Örneğin sütün üstüne ne koyacaksınız? Yeşil yoğurt yeşil peki sütlü tatlıya, sütlaca hangi renk trafik ışığı koyacaksınız? peynirde yüzde 30 doymuş yağ var. Bu konuda da fikir birliği oluşmuş değil" ifadelerini kullandı.

(FOTOĞRAF-GÖRÜNTÜ)

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